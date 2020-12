Comment voir les détails de confidentialité d’une app iOS

Et si vous voulez vous faire peur, allez voir les étiquettes de confidentialité sur l’app Facebook...

Apple a déployé ses nouvelles étiquettes de confidentialité pour les applications iOS (l'équivalent des informations nutritionnelles mais pour les apps). Une nouvelle étape de transparence qui permet de vérifier les détails de confidentialité des applications iOS pour les applications de l'App Store ainsi que pour celles préchargées sur iPhone et iPad et donc de bien comprendre comment vos informations sont utilisées.

