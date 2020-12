L'équipe de conception Apple parle de la création du AirPods Max

La semaine dernière, Apple a officiellement lancé son nouveau casque AirPods Max, qui s'adresse aux grands amateurs de musique. Derrière son prix terrifiant de 629€ se cache un son haute fidélité incroyable, un égaliseur adaptatif, une suppression active du bruit et un son spatial.



Les premiers retours et tests sont bons, très bons même, bien que de nombreuses personnes critiquent son tarif fort élevé. Hier, trois dirigeants d'Apple ayant travaillé sur le projet ont donné une interview pour le site web de design japonais Casa BRUTUS et sont revenus sur la conception du casque.

Trois dirigeants d'Apple parlent du AirPods Max

Evans Hankey, vice-président du design industriel d'Apple, Eugene Whang, concepteur industriel, et Bob Borchers, vice-président du marketing produit ont ainsi accordé un peu de leur temps au site web Casa BRUTUS pour parler des nouveaux AirPods Max et du controversé Smart Case.



Hanky ​​a ainsi expliqué qu'Apple n'avait "qu'une seule chance d'entrer dans une catégorie de produits, nous voulions donc en faire le meilleur", expliquant les quatre années de développement nécessaires. Wang a ajouté qu'Apple avait choisi des matériaux pour les AirPods Max avec lesquels la firme avait déjà travaillé :

Nous connaissons bien l'aluminium et son processus d'oxydation, et nous avons également une bonne compréhension de la lumière et des ombres qui flottent dessus. Les écouteurs ont pris cette forme parce qu'ils étaient en aluminium. Les autres matériaux avaient probablement des formes différentes. Il existe une relation indissociable entre le matériau et la forme.

Pour se différencier des concurrents, Wang raconte que l'intérieur de l'oreillette "comporte un coussin souple qui peut être fixé et détaché à l'aide d'un aimant" avec de véritables tissus doux.



Le Smart Case qui l'accompagne a été le sujet de nombreuses critiques, à cause de son design, ce à quoi Wang réplique :

Aujourd'hui, la plupart des écouteurs sont livrés avec de grands étuis encombrants, mais nous voyageons beaucoup, nous savons donc à quel point il est important de les ranger dans un sac. C'est donc extrêmement efficace pour le stockage. Je voulais faire une bonne affaire. Notre boîtier a une structure dans laquelle une feuille est découpée et fixée à plusieurs endroits pour qu'elle devienne tridimensionnelle. Lorsque l'oreillette est tournée et insérée ici, le serre-tête est exposé. Bien qu'il soit encore en l'état, on estime qu'il n'est pas nécessaire de le couvrir car il est rendu solide en premier lieu. De plus, grâce à la bande exposée, il est possible d'avoir une fonction que vous pouvez facilement saisir avec votre main et le sortir du sac.

