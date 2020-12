Huawei : ouverture d'une première usine en France

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Réagir

Huawei débarque en France avec une toute nouvelle usine qui devrait voir le jour près de Strasbourg. À défaut de pouvoir vendre ses équipements 5G sur le territoire français (interdit au plus tard en 2028), le géant chinois apparu dans énormément de polémiques ces dernières années compte toucher l'Europe entière, exit les pays où ce n'est pas possible comme le Royaume-Uni ou la Suède.

Huawei va s'installer en France pour le marché européen

Dans un communiqué paru jeudi, le géant chinois Huawei a annoncé que pour la toute première fois il allait ouvrir une usine de production d'équipements 5G hors de Chine, et c'est sur le territoire français que cela va se passer. Cette usine située dans le Bas-Rhin et plus précisément à Brumath aura pour objectif de créer des équipements Huawei liés à la 5G pour le territoire européen.



Pour avoir l'autorisation de s'installer, Huawei a promis un investissement minimal de 200 millions d'euros ainsi que 300 emplois minimum dès l'ouverture du site. Il faut tout de même rappeler que c'est un pari risqué pour le groupe chinois même s'il est déjà très bien implanté en Europe car comme vous le savez très certainement, Huawei est depuis quelques temps boycotté sur le continent américain mais également en Europe. Nous savons déjà que le Royaume-Uni (qui ne fait plus parti de l'Europe) ainsi que la Suède ont tout simplement suivi les recommandations américaines et interdit immédiatement tout ce qui touche de près ou de loin avec Huawei. La France de son côté a donné l'ordre aux opérateurs téléphonique de bannir tous les équipements 5G de Huawei d'ici 2028 au plus tard.

Bref vous l'aurez compris, la situation est assez insolite car oui Huawei va implanter son usine 5G en France mais non Huawei ne sera pas présent pour les consommateurs français dans ce domaine. Cela n'empêche pas les dirigeants de se réjouir de cet accord :