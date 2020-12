iPhone 13 : le Wifi 6E pour l'AR et la VR

Si la gamme iPhone 13 de nouvelle génération est encore loin, les analystes de Barclays comme Blayne Curtis ont donné de nouveaux détails sur les capacités des smartphones Apple 2021 sur la base de discussions avec plusieurs fournisseurs de la firme. Les analystes ont déclaré que les modèles d'iPhone 13 pourraient prendre en charge le Wi-Fi 6E, offrant ainsi une opportunité au fabricant de puces radiofréquences Skyworks.

WiFi 6E : à quoi ça sert ?

Si l'iPhone 11 était le premier à supporter le WiFi 6, la nouvelle norme Wi-Fi 6E pourrait donc arriver dès l'an prochain sur les iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Cette évolution du réseau sans fil offre les fonctionnalités et capacités du Wi-Fi 6, notamment des performances plus élevées, une latence plus faible et des débits de données plus rapides, mais étendus à la bande 6 GHz. Le spectre supplémentaire offrira beaucoup plus d'espace aérien au-delà du Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz existant, ce qui entraînera une bande passante accrue et moins d'interférences pour les appareils prenant en charge le Wi-Fi 6E.



Vijay Nagarajan, un dirigeant du fabricant de puces Broadcom, expliquait en début d'année sur Wi-Fi.org :

La bande de 6 GHz sera peut-être l’aubaine la plus perturbatrice pour les utilisateurs du Wi-Fi au cours des 20 dernières années. Cette bande de spectre, lorsqu'elle est associée au Wi-Fi, alimentera de nouvelles expériences grand public sur les smartphones, les appareils AR / VR et les appareils portables que nous n'avons même pas encore inventés.



Jayanthi Srinivasan, directeur de Cisco, disait à peu près la même chose :

La croissance du Wi-Fi 6 dans le spectre 6 GHz change la donne pour deux raisons: la disponibilité des canaux supplémentaires et la possibilité d’utiliser enfin 160 MHz pour des applications à large bande passante telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle.



Les modèles d'iPhone 11 et d'iPhone 12 prennent en charge la version standard du Wi-Fi 6, tout comme l'iPhone SE de deuxième génération.



Outre le WiFi, les iPhone 13 pourraient être équipées de de puces audio Cirrus Logic qui améliorera les capacités sonores des smartphones 2021. Pour le reste, on s'attend à une puce 5G plus économe, un écran 120 Hz et une caméra ultra large nouvelle génération.

L'iPhone SE 2021 repoussé ?

En ce qui concerne l'iPhone SE, les analystes estiment qu'Apple n'a pas l'intention de rafraîchir l'appareil dans un avenir prévisible. Ils ont déclaré que, bien qu'ils aient entendu parler d'un iPhone SE potentiel à plus grand écran, qui aurait un écran de 5,5 pouces ou 6,1 pouces, l'appareil n'a été mentionné dans aucune de leurs discussions avec les fournisseurs Apple. Le signe d'une sortie repoussée à 2022 ?