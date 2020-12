Star Wars KOTOR 2 est de sortie sur mobile (+ mod TSLRCM)

Alban Martin

La semaine dernière, nous vous partagions en exclusivité l'arrivée en précommande de Star Wars Knights of the Old Republic: The Sith Lords, soit KOTOR 2 sur les appareils iOS et Android. Et bien dix jours plus tard, Aspyr nous permet de poursuivre l'expérience du premier KOTOR sur mobile avec la suite qui est au moins aussi fantastique.



Regardez la vidéo de KOTOR 2 :

Star Wars™: KOTOR II The Sith Lords est disponible, tout comme le mod TSLRCM

Sorti en 2004 (déjà), KOTOR 2 a depuis énormément évolué grâce à une communauté active qui a travaillé avec diligence pour fournir de nombreux mods non officiels. L'un des mods les plus complets et les plus connus est appelé TSLRCM, ou The Sith Lords Restored Content Modification.

Eh bien, l'un des développeurs derrière ce mod a publié une version mobile pour les versions iOS et Android de KOTOR 2 qui viennent de sortir. Il est donc possible, après avoir installé le jeu, de retrouver ce mod sur iPhone ou iPad, même si nous ne pouvons pas être tenus responsables de quoi que ce soit qui pourrait se produit en téléchargeant un fichier aléatoire sur Internet et en l'installant sur votre appareil.



Il vous suffit de visiter ce post sur le site Web Deadly Stream sur votre ordinateur de bureau, de cliquer sur le bouton "Télécharger ce fichier" à droite et de suivre les instructions du post. Sur iOS, vous devrez connecter votre appareil sur iTunes et utilisez la fonctionnalité de partage de fichiers pour ajouter les fichiers de contenu supplémentaires au jeu. Sur Android, il suffit de glisser déposer le fichier.



Pour en revenir au jeu, il s'agit d'un jeu d'action RPG qui n'a pas pris une ride (même si le niveau graphique n'est pas à la hauteur des dernières production) avec un univers que les fans apprécieront à sa juste valeur. Comme dans tout jeu de type RPG, au départ, et par la suite, les choix que vous ferez auront un impact sur votre personnage, sur ceux dans votre groupe et sur ceux qui pourraient vous aider dans votre quête. A vous de choisir entre la Force ou non.



Du côté du gameplay, c'est du Bioware. C'est maniable, ergonomique et accessible, même si les différences avec le premier opus sont maigres. Et même si il est graphiquement, KOTOR 2 ne flanche pas sur l'ambiance générale, portée par les thèmes classiques et les morceaux originaux de la saga, sans oublier de bons doublages.



La note 4 / 5

Cinq ans après les événements de Star Wars® Knights of the Old Republic™, le jeu lauréat de nombreux prix, les Seigneurs Sith ont traqué les Jedi et les ont pratiquement exterminés. L'Ancienne République est au bord de la chute. L'Ordre des Jedi est en ruines, le seul espoir de la République repose sur un unique Jedi, aux prises avec sa tentative de reconnexion à la Force. Vous incarnez ce Jedi et ferez face à la plus complexe décision de la galaxie : suivre le côté lumineux de la Force, ou bien succomber au côté obscur...

Avant de vous lancer, sachez que le jeu coûte 17€ et qu'il pèse 3,9 Go. Oui, c'est un immense titre qui pourra vous occuper une bonne centaine d'heures.



Pour l'installer, il faut iOS 10 minimum et un appareil compatible :

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPad Air 2

iPad Air (3e génération)

iPad Air 4

iPad Mini (5e génération)

iPad (5e, 6e, 7e et 8e génération)

iPad Pro 9.7"

iPad Pro 10.5"

iPad Pro 11” (1re et 2e génération)

iPad Pro 12.9" (1re, 2e et 3e génération)

