Le Snapdragon 888 2021 battu par les puces A13 et A14 d’Apple

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

4

Qualcomm a officiellement présenté des premiers benchmarks pour son nouveau processeur phare Snapdragon 888, qui devrait équiper les appareils Android haut de gamme en 2021. Les références, bien que respectables, montrent que le Snapdragon 888 est déjà en retard sur les processeurs A13 et A14 d'Apple. Les iPhone 11 seront donc plus rapides.

Qualcomm est encore derrière Apple

Comme détaillé pour la première fois par AnandTech, la puce Snapdragon 888 a obtenu un score monocœur de 1135 et un score multicœur de 3794 lors des tests Geekbench 5. L’iPhone 12 Pro, qui est alimenté par la puce A14 d’Apple, a obtenu 1 603 résultats en test monocœur et 4 187 en test multicœur. Quant à l'iPhone 11 Pro alimenté par la puce A13, il a marqué 1331 en tests monocœur et 3366 en tests multicœurs. Cela signifie que le Snapdragon 888 est en fait capable de surpasser l'A13 uniquement dans les tests multicœurs. Mais l’écart est minime et devra être observé en conditions réelles.

Enfin, Qualcomm a également partagé les résultats des tests graphiques à l'aide de GFXBench. Ici, le Snapdragon 888 a enregistré 86 images par seconde, ce qui le place derrière les séries iPhone SE, iPhone 11 et iPhone 12.



Cela étant dit, Anandtech note que le Snapdragon 888 pourrait s'imposer en fonction de la consommation d'énergie en usage continu et intensif :

Bien que le Snapdragon 888 ne semble pas correspondre aux performances de pointe des SoC A13 ou A14 utilisés dans les iPhones d'Apple, les performances soutenues dépendront beaucoup de la consommation d'énergie de la puce. Si cela se situe entre 4 et 4,5 W, la majorité des téléphones Android phares en 2021 seront probablement en mesure de maintenir ce chiffre de performances de pointe et permettre à Qualcomm de récupérer la couronne de performances mobiles d'Apple. Sinon, si la puce doit considérablement ralentir pour contenir la consommation et la chaleur, 888 ne parviendra probablement pas à reprendre la couronne.

Ces références sont des indications supplémentaires que les puces de la série A d'Apple sont incroyablement puissantes par rapport au reste de la concurrence. Il est particulièrement remarquable de voir la puce A13 tenir sa place par rapport aux processeurs Android phares de 2021, soit deux ans après sa sortie..



D’un point de vue évolution pure, il faut en revanche savoir que le Snapdragon 888 représente une amélioration significative par rapport à ses prédécesseurs. En fait, les performances du processeur ont augmenté de 25% cette année, tandis que les performances du GPU ont augmenté de 35%.