L’EFF soutient Apple face à Facebook

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

3

Facebook a passé la semaine qui vient de s’écouler à critiquer publiquement les projets d'Apple concernant les fonctionnalités de confidentialité ajoutées à iOS 14 et qui seront activés début 2021. Si Apple a répondu par Tim Cook, l'Electronic Frontier Foundation s'est rangée du côté d'Apple, affirmant que les critiques de Facebook sont risibles. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif qui défend les libertés des utilisateurs sur Internet, l’équivalent de notre CNIL.

Le suivi des utilisateurs sera plus transparent dans iOS 14

En 2021, Apple déploiera une nouvelle fonctionnalité de transparence du suivi des applications, qui exigera que les entreprises reçoivent l'autorisation des utilisateurs avant de les suivre sur d'autres applications et sites Web. La fonctionnalité était initialement prévue pour la sortie d'iOS 14 cet automne, mais Apple a retardé le déploiement jusqu'au début de 2021 pour donner aux développeurs plus de temps pour s’y préparer.



À l'approche de la sortie de la fonctionnalité App Tracking Transparency, Facebook s'est engagé dans une bataille de communication contre Apple. Facebook affirme que les nouveaux changements nuiront aux petites entreprises et affecteront la capacité des entreprises à atteindre de nouveaux clients. Apple, de son côté, explique que la fonctionnalité ne nécessitera pas à Facebook de modifier son approche du suivi des utilisateurs, mais uniquement de demander l'autorisation.

L'Electronic Frontier Foundation, ou EFF, affirme que l'argument de Facebook n’est pas valable :

Facebook a récemment lancé une campagne se vantant d'être le protecteur des petites entreprises. Il s'agit d'une tentative risible de la part de Facebook de vous distraire de son piètre bilan en matière de comportement anticoncurrentiel et de problèmes de confidentialité alors qu'il tente de faire dérailler les changements en faveur de la vie privée d'Apple qui sont mauvais pour les activités de Facebook.



Exiger des trackers qu'ils demandent votre consentement avant de vous traquer sur Internet devrait être une base évidente, et nous félicitons Apple pour ce changement. Mais Facebook, ayant construit un empire massif autour du concept de suivi de tout ce que vous faites en laissant les applications vendre et partager vos données avec un ensemble loufoque d'entreprises tierces, aimerait que les utilisateurs et les décideurs pensent le contraire.

S'agissant de l'argument de Facebook selon lequel les petites entreprises seront affectées, le EFF affirme que ces affirmations «ne pourraient être plus éloignées de la vérité».

Facebook se vante dans ce cas de protéger les petites entreprises, et cela ne saurait être plus éloigné de la vérité. Facebook les a enfermés dans une situation dans laquelle ils sont forcés d'être sournois et défavorables à leurs propres clients. La réponse ne peut pas être de défendre ce système défectueux au détriment de la confidentialité et du contrôle de leurs propres utilisateurs.

Enfin, l'EFF appelle Google à suivre les traces d'Apple :

Dans l'ensemble, AppTrackingTransparency est un grand pas en avant pour Apple. Lorsqu'une entreprise fait ce qu'il faut pour ses utilisateurs, l'EFF le soutiendra, tout comme nous allons sévir contre les entreprises qui agissent mal. Ici, Apple a raison et Facebook a tort.



Étape suivante : Android devrait suivre avec les mêmes protections. Votre déménagement, Google

Voila un allié de poids pour la firme de Cupertino qui a déjà ses centaines de millions de clients de son côté. On devrait voir cette nouvelle fonction dans les prochaines semaines sur les apps de l’App Store, Apple la rendant donc bientôt obligatoire.



Pour information, iSoft l’a déjà intégré depuis septembre !