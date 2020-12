TikTok ajoute le flashback de l'année 2020 sur iOS

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Doit-on encore présenter le phénomène TikTok (v18.2.1, 363 Mo, iOS 9.3) ? Véritable carton auprès des adolescents et même plus, l'application ne cesse de gagner en popularité et se place comme étant le successeur parfait de Vine en accueillant de plus en plus de nouveaux créateurs.



Pour fêter la fin de l'année 2020 et le futur commencement de 2021, le réseau social permet de faire ce que tout le monde fait : objecter une rétrospective des 365 derniers jours.

TikTok ajoute la rétrospective de l'année 2020 sur iOS

Comme tous les autres réseaux sociaux, TikTok vient d'ajouter une nouvelle fonctionnalité : un récapitulatif de l'année qui vous permet de « revisiter certains de vos principaux souvenirs TikTok dans le plus pur style TikTok ». Les développeurs dévoilent que la fonctionnalité permet aux utilisateurs de revivre des sons, des vidéos et plus encore. Voici comment faire pour la retrouver :

Pour trouver votre rétrospective, il suffit de vous rendre dans l'application TikTok (avec la dernière mise à jour) puis de chercher la bannière spéciale en haut de votre page Découvrir.

Si vous partagez votre vidéo, vous obtenez un badge spécial «2021» pouvant être ajouté à votre photo de profil.

De quoi faire la fête en avance !

