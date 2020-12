10 astuces pour l'Apple Watch sous watchOS 7 en vidéo

Medhi Naitmazi

L'Apple Watch est devenue la référence des montres connectées en très peu de temps. Mais depuis cinq ans, Apple lui a greffé de nombreuses nouvelles fonctionnalités que les utilisateurs ne connaissent pas forcément. Pour y remédier, la firme à la pomme a carrément publié une vidéo avec 10 astuces utiles à connaitre.

Quelques astuces sur watchOS 7

Bien évidemment, il faut avoir watchOS 7 pour pouvoir utiliser certaines de ses astuces pour Apple Watch. On retrouve des choses basiques comme couper le son en posant la main sur l'écran ou la suppression d'une app, mais il y a aussi des choses plus sympathiques comme le mode liste (bien plus pratique), l'app télécommande, faire sonner son iPhone, le lavage des mains ou encore les réactions sur Messages.



La liste des fonctions cachées est la suivante avec le minutage correspondant dans la vidéo :

0:10 - Utiliser les Tapbacks avec Messages pour réagir

0:21 - Faire sonner votre iPhone pour le retrouver

0:41 - Activer et désactiver le mode Eau

1:04 - Réorganiser ou supprimer des apps

1:18 - Afficher les apps sous forme de liste

1:34 - Utiliser l’app Télécommande

1:54 - Changer de sortie audio pour passer des AirPods à votre enceinte AirPlay

2:14 - Modifier les complications du cadran pour personnaliser l'affichage

2:49 - Couper le son d'une sonnerie avec votre main

2:57 - Utiliser la détection du lavage de main

Enfin, voici la fameuse vidéo du support Apple (en français) :