Les employés de Facebook sont mécontents des attaques contre Apple

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Que l'on aime ou non Apple, il est difficile de nier que Facebook a eu un comportement exécrable envers la firme de Cupertino ces derniers jours. La raison ? L'anti-pistage qu'a décidé de mettre en place Apple dans iOS 14, pour le réseau social de Mark Zuckerberg, cette nouveauté est une catastrophe pour ses revenus publicitaires puisque les utilisateurs pourront refuser d'être suivis pour que Facebook affiche des publicités ciblées.

Les employés ne sont pas d'accord avec les récentes prises de paroles de Facebook

Chaque personne dans ce monde a le droit à une vie privée, avec l'activité que nous avons en ligne nos informations personnelles sont récupérées et vendues à des entreprises qui n'ont qu'un seul but... Vous mettre en avant des publicités ciblées pour vous faire acheter. En 2021, Apple a décidé de dire STOP à cette pratique et va vous laisser le choix de décider si oui ou non vous souhaitez être pisté.

Si cette nouveauté va permettre aux utilisateurs de prendre le contrôle, c'est une très mauvaise nouvelle pour les applications comme Facebook qui réalisent plus de 40% de leurs revenus grâce aux publicités ciblées.



Facebook a récemment attaqué Apple à plusieurs reprises . Le réseau social ne veut pas de cette fonctionnalité et n'a pas hésité à l'exprimer publiquement.

Cependant, si cela est critiqué par Mark Zuckerberg et tous les dirigeants de Facebook, les employés du groupe n'ont pas tous la même vision.

BuzzFeed a été mené sa petite enquête et a cherché à obtenir l'avis (sous couvert d'anonymat) de plusieurs employés travaillant à différents services du réseau social.

Un ingénieur a par exemple déclaré :

On a l'impression qu'on essaie de justifier une mauvaise action en nous cachant derrière les gens avec un message sympathique.

En interne, des réunions ont également eu lieu puisque de nombreux employés ont exprimé leurs mécontentements suite aux récentes déclarations de Facebook. Le réseau social a expliqué que cette décision de l'anti-pistage pourrait impacter les petites entreprises qui sont déjà en difficulté financière à cause du Covid-19. Selon les employés de Facebook, cela ne serait qu'un prétexte sorti par leur direction pour tenter de faire changer d'avis la firme de Cupertino.



Les employés reconnaissent également que les utilisateurs ont le droit de choisir de préserver leur vie privée ou d'avoir des publicités qui leur correspondent. Pour eux, chaque personne devrait avoir la maitrise de ses données personnelles, pour la première fois de son histoire Apple le propose et c'est une bonne chose.



Globalement, BuzzFeed affirme que beaucoup des employés avec qui elle a pris contact n'avaient pas une bonne opinion de l'attaque de leur entreprise contre Apple. Plusieurs n'ont pas hésité à décrire une forme d'hypocrisie chez les personnes qui jouent un important rôle dans cette communication contre Apple.



