Les meilleures alternatives au clavier Apple pour iPad et Mac

Il y a 5 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

3

Si vous êtes à la recherche d'un clavier Bluetooth pour le brancher à votre tablette ou ordinateur Apple, peut-être que cette sélection fera votre bonheur. En effet, il n'y a pas que le Magic Keyboard de la marque américaine à 149€ pour écrire sur un Mac ou un iPad.



Il existe aussi notre sélection d'accessoires iPad vous préférez une coque-clavier pour iPad (Pro).

Les meilleurs claviers Bluetooth compatibles avec les iPad et Mac d'Apple

Si pour n'importe quelle raison, le Magic Keyboard d'Apple ne vous convient pas, sachez qu'il existe plusieurs alternatives proposées par d'autres constructeurs qui s'avèrent tout aussi efficaces. Cet article va donc tout simplement servir à lister quelques claviers compatibles avec vos produits Apple qui pourraient vous convenir grâce à des fonctions en plus et souvent, un prix inférieur

Logitech K480 : ce clavier vendu 42€ (en promo), léger et multi système peut se connecter jusqu'à 3 appareils en même temps. Fourni avec deux piles alcalines pour une durée de vie de deux ans, il affiche une belle ergonomie et permet une frappe rapide. Mieux, il dispose d'un emplacement pour mettre votre iPhone ou iPad !

Il y a aussi le K380 sans la barre pour soutenir un mobile.

2. Clavier Satechi : vendu au prix de 79€, multi système et rétro-éclairé, se recharge en USB-C et peut tenir jusqu'à 600h sur une seule charge (en fonction de votre utilisation comme toujours). Il est proche du look Apple mais en plus compact et compatible Bluetooth 5.0.

3. MagicBridge : support clavier et trackpad de la marque Twelve South, vendu au prix de 60€ en France. Il permet de positionner le Trackpad du côté que vous souhaitez et rechargeable via un port lightning. Notre coup de coeur pour un iPad ou un Mac de bureau pour ceux qui ont le Magic Keyboard et Trackpad d’Apple. Il permet d’avoir accès aux ports à l'arrière.

4. Clavier + souris FENIFOX : ce clavier avec pavé numérique sur le côté propose un clavier avec une touche de frappe silencieuse ainsi qu'une réduction de bruit pour les cliques de la souris. Vendu au prix de 45€ en France. Attention, les deux objets se connectent simultanément lorsque vous avez connecter le petit adapteur USB sur votre appareil, il n'est donc pas conseiller pour un iPad. En revanche, pour ceux qui jonglent entre MacOS et Windows 10, c'est le top !