Notre top 2020 des meilleurs jeux pour iPhone et iPad

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

L'année 2020 touche à sa fin, une année particulière pour tous les domaines mais qui n'a visiblement pas eu d'impact sur les jeux vidéo. Encore une fois, nous avons eu la chance de découvrir de nouveaux jeux mobiles, excellents pour certains, catastrophiques pour d'autres. C'est pour cela que nous souhaitons rassembler nos coups de coeur dans un seul et même article, afin de vous faire découvrir, ou redécouvrir certains d'entre eux...



Je suis sûr que de nombreux lecteurs vont nous signaler qu'on a oublié tel ou tel bijou, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires, c'est un article collaboratif.



Qu'ils soient gratuits, payants, connus, inconnus, beaux, fascinants, originaux ou autre, tous les jeux iPhone / iPad possèdent ce petit truc qui fait la différence dans un App Store désormais composé de plus deux millions d'apps.



Vous trouverez des titres ultra connus comme LoL Wild Rift, Genshin Impact ou Among US, mais aussi des jeux un peu plus confidentiels comme Moonlighter, Truberbrook, LevelHead ou encore Total Reliable Delivery.



L'an passé, nous avions couronné COD Mobile, Oceanhorn 2 et plus encore.

Les meilleurs jeux de l'année 2020 sur iOS

League of Legends: Wild Rift (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v3585, 2 Go, iOS 10.0, Riot Games)

League of Legends Wild Rift est arrivé sur mobile pour fêter les 10 ans du jeu de Riot Games. Nous l'avions partagé en exclusivité mondiale, LoL Wild Rift est une petite merveille parfaitement adaptée pour les écrans tactiles. LoL Wild Rift propose bien évidemment une arène de combat multijoueur en ligne (MOBA) mais des commandes simplifiés pour jouer à deux doigts.



Dans Wild Rift, on retrouve le multivers de LoL avec des personnages emblématiques comme la déjantée Jinx mais surtout un gameplay dynamique et nerveux, intégralement repensé pour s’adapter à un mode de jeu nomade, tout en offrant des contrôles fluides.



Chaque partie est une nouvelle expérience avec comme objectif suprême de réussir un parfait quintuplé. Mieux, il s'agit d'un vrai jeu gratuit où payer n'est pas nécessaire pour progresser.



Hundred Soul : The Last Savior (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v0.37.0, 348 Mo, iOS 10.0, hound13)

Hundred Soul : The Last Savior est un titre à la Monster Hunter et autre Devil May Cry. Une superbe réalisation 3D, un univers fantasy riche et de l'action à gogo.

Alors que de nombreux beat'em all ou hack & slash sont axés sur la répétition des contrôles, Hundred Soul apporte une touche de tactique avec de multiples combinaisons rendues possibles grâce à vos équipements mais aussi vos alliés, ainsi que par le timing qu'il faut pour attaquer les adversaires.

Du côté de la réalisation, là encore Hundred Soul nous surprend avec des environnements et des personnages travaillés et réalistes, obtenus en exploitant le fameux moteur Unity.



Brawlhalla (Jeu, Action, iPhone / iPad, v5.01, 657 Mo, iOS 11.0, Ubisoft)

Le but principal du jeu d'Ubisoft se rapproche beaucoup d'un jeu connu, nommé Super Smash Bros. Vous êtes lâché dans une arène face à d'autres joueurs en ligne, et l'objectif est de combattre, pousser les adversaires hors de l'arène afin qu'ils tombent dans le vide. Une jauge de dégâts est attribué à chaque joueur, et plus votre jauge augmente plus vous avez de chance de vous faire éjecter et donc de perdre la partie.



Among Us! (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v2020.11.17, 185 Mo, iOS 10.0, InnerSloth LLC)

Sorti en 2008, le jeu Among Us! a connu un succès mitigé lors de sa sortie, réussissant tout de même à fédérer une petite base de joueurs solide. Pourtant, depuis quelques semaines, le jeu de InnerSloth caracole en tête du top des ventes sur Steam, détrônant un certain Fall Guys. Même son de cloche sur Twitch, où le jeu ne cesse d'être le centre des différents streamings, lui offrant une visibilité inégalable dans le monde entier.



Space Marshals 3 (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.3.92, 710 Mo, iOS 13.0, Pixelbite)

Rejoignez l’équipe des agents spatiaux bagarreurs dans leur nouvelle aventure intergalactique. Enfilez vos bottes et votre tenue et préparez-vous à chasser les escrocs de l’espace !



Cet jeu d’action narratif est centré sur la furtivité et le combat tactique. L’histoire décalée de la série continue, mais vous pouvez tout à fait apprécier celui-ci sans avoir joué aux jeux précédents.



Genshin Impact (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.0, 2,5 Go, iOS 9.0, miHoYo Limited)

C'est pour nous le jeu de l'année, comme pour Apple. Nous avons découvert Genshin Impact lors de notre test qui a révélé un titre d'action-RPG dans un monde ouvert sublime qui peut être joué sur les consoles actuelles, mais également sur iOS et Android. Avec une manette ou sur écran tactile, ce multijoueur ne laisse rien au hasard.



Willy Jetman: Galaxy of heroes (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 765 Mo, iOS 9.0, BadLand Publishing)

Willy Jetman se présente comme un jeu de tir d'arcade inspiré des classiques sur console des années 90. Il nous rappelle ainsi un mélange entre Earthworm Jim et Castlevania, de la plateforme et de l'action à gogo.



Avec une jolie plastique en pixel-art , Willy Jetman n'a rien d'un "pauvre" jeu 16-bits puisqu'ici les développeurs nous offrent des décors travaillés et des effets splendides tout au long de l’aventure. Rien que le lance-flamme vaut le coup d'oeil.



KartRider Rush+ (Jeu, Course / Sports, iPhone / iPad, v1.4.8, 2,3 Go, iOS 9.0, NEXON Company)

Si vous n'avez jamais entendu parler de KartRider Rush+, il s'agit du portage de Crazyracing Kartrider, un jeu particulièrement populaire en Asie. Avec plus de 3 millions de précommandes la première semaine de son annonce sur mobiles, le jeu est déjà un phénomène.



Fortement inspiré de Mario Kart, mais aussi de Crash Team Racing et autre Sonic All Stars Racing, il possède d'office un contenu assez énorme avec 45 circuits, 20 personnages, 5 modes de jeu et surtout un mode multijoueur en temps réel. Sans parler d'une partie gestion entre les courses pour améliorer votre héros et ses bolides.



Totally Reliable Delivery (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.3.5, 610 Mo, iOS 9.0, tinyBuild LLC)

Accrochez fermement vos ceintures et faites vrombir le moteur de votre camionnette, c'est l'heure de livrer des colis ! Si vous aimez Crazy Taxi, vous allez adorer ce jeu qui peut être joué jusqu'à 4 amis dans un monde interactif de type sandbox. Totally Reliable Delivery Service : la tentative de livraison, c'est notre devise !



TFT: Teamfight Tactics (Jeu, Stratégie / Action, iPhone, v10.25.3501724, 80 Mo, iOS 9.0, Riot Games)

Le mode de jeu légendaire de League Of Legends aura mis moins d'un an avant d'atterrir sur nos mobiles. Sorti en juin 2019 sur PC et Mac, le mode Auto Chess a pris soin de s'adapter parfaitement aux écrans tactiles, tout en conservant la totalité des fonctionnalités pour cette sortie 2020.



Riot Games nous proposent donc de créer une armée composée de vos champions préférés dans Teamfight Tactics Mobile, le jeu de combat JcJ automatique. Pour cela, vous devez sélectionner, améliorer et placer les champions de LoL pour venir à bout de vos adversaires dans des matchs à plusieurs manches. Tout est dans l'anticipation et la stratégie.



Dragon Raja (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.3.6, 3,3 Go, iOS 10.0, Archosaur Games)

Nommé jeu le plus attendu du dernier "Unreal 2019", Dragon Raja immerge les joueurs dans un monde contemporain plein de magie dantesque grâce au moteur graphique Unreal Engine 4 qui réalise des prouesses et qui sublime l'univers Fantasy entièrement destructible, théâtre d'une histoire unique. Vous y jouez un héros qui se doit de défendre la civilisation menacée par les dragons. Pour cela, vous vous joignez à une joyeuse escouade d’élite d’êtres hybrides à l’apparence humaine qui sont dotés de capacités magiques volées aux fameux dragons. Si l'ensemble est orienté MMO, Dragon Raja ne néglige pas le scénario et soigne son emballage au travers de cinématiques et d’un doublage audio intégral que l'on apprécie dès le départ. Idem pour la traduction française très appréciable.



Nouveaux jeux payants iOS :

Star Wars™: KOTOR II (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.0.1, 3,6 Go, iOS 10.0, Aspyr Media, Inc.)

Sorti en 2004 (déjà), KOTOR 2 a depuis énormément évolué grâce à une communauté active qui a travaillé avec diligence pour fournir de nombreux mods non officiels. Alors que le mod TSLRCM est compatible, ce RPG basé sur la licence à succès est le meilleur titre de la saga pour de nombreux fans. Malgré son âge et sa plastique dépassée, il offre des heures de jeu de qualité.



Comme dans tout jeu de type RPG, au départ, et par la suite, les choix que vous ferez auront un impact sur votre personnage, sur ceux dans votre groupe et sur ceux qui pourraient vous aider dans votre quête. A vous de choisir entre la Force ou non. Du côté du gameplay, c'est maniable, ergonomique et accessible, même si les différences avec le premier opus sont maigres.



Moonlighter (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.6, 559 Mo, iOS 13.0, 11 bit studios s.a.)

Moonlighter est un jeu de rôle d'action comportant des éléments de rogue-lite. Découvrez le quotidien de Will, un marchand aventurier qui rêve de devenir un héros.



Trüberbrook (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.40, 1 Go, iOS 13.0, Headup GmbH) passe de 5,49 € à 3,49 €.

Trüberbrook du studio Headup est une aventure unique faite à la main qui se passe dans l'Allemagne des années 60. Remplie de mystères, cette aventure vous mène dans le petit village de Trüberbrook, un endroit isolé en pleine zone rurale.



Arrivé en tant que gagnant d'une loterie, vous allez vite vous rendre à l'évidence. Le point de départ d'une épopée équipe avec un anti-héros qui va devoir se retrousser les manches pour sauver le monde. Pour cela, et dans une ambiance science-fiction rétro, vous devrez user de thèmes universels tels que l'amour, l'amitié, la loyauté, la découverte de soi et les dinosaures !



Les fans de Twin Peaks, X-Files, Stranger Things et autre Star Trek seront ravis d'apprendre que les développeurs allemands s'en sont largement inspirés, que ce soit pour l'ambiance ou le scénario. Et le jeu est sous-titré en français !