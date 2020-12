Synapse veut devenir le Yuka des médicaments

Guillaume Gabriel

Doit-on encore présenter Yuka, tant l'application est devenue populaire ces dernières années ? Pour les rares personnes qui ne connaitraient pas, on parle d'un outil qui scanne les aliments du quotidien, que vous trouvez dans toutes les grandes surfaces, et qui donne un score selon la qualité du produit.



L'application a fait un tel carton que d'autres développeurs ont tenté de reprendre le concept pour d'autres marchés, avec plus ou moins de succès. C'est notamment le cas de Synapse (v1.0.0, 53 Mo, iOS 10.0) qui ambitionne de devenir le Yuka des médicaments.

Synapse fournie des informations sur les médicaments

Votre assistant personnel intelligent pour accéder facilement à une information fiable sur les médicaments



Développée par des professionnels de santé et des patients partenaires, l’application Synapse vous permet d’accéder rapidement et simplement à une information fiable et à jour sur vos traitements médicamenteux.

La startup bordelaise a donc l'objectif de devenir le Yuka des médicaments en donnant accès à un ensemble d'informations sur les médicaments, gratuitement ! Avec 9,5 millions d’euros levés, il semblerait que les investisseurs croient grandement au projet, et de nombreux hôpitaux et plateformes de médecines passent déjà par cette solution.



Pour le particulier, c'est très simple, il suffit de scanner la boîte de médicaments et tadam ! On obtient l'information ou la notice de ces derniers.

