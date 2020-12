Les images d'un prototype d'Apple Watch circulent sur internet

Julien Russo

Avant de commercialiser un nouveau produit, Apple propose des appareils de tests à tous ses ingénieurs, ce système leur garantit la possibilité de tester les fonctionnalités et de suivre les avancées de l'OS. Une fois que le produit est mis en vente, l'ensemble des prototypes (qui ne sont pas approuvés par la FCC) sont détruits. Sauf que certains arrivent à échapper à cette fin inévitable !

Un boitier d'Apple Watch avec une application Lisa Simpson

Depuis hier, un tweet fait le buzz sur Twitter. Celui-ci nous vient de @AppleDemoYT et il met en avant plusieurs photos d'un prototype d'Apple Watch, vous pouvez apercevoir la version pré-watchOS !

Apple avait mis les boitiers des Apple Watch dans de gros étuis en silicone pour éviter que des employés qui y accèdent prennent des photos et envoient les photos à de célèbres leakers.

Sur ces photos on peut voir un boitier d'Apple Watch sans Digital Crown et avec une version de watchOS en cours de développement.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus et dans celles d'en bas, on retrouve le menu principal que l'on connait déjà avec l'Apple Watch, la seule différence c'est qu'on retrouve une application Lisa Simpson. On ne sait pas à quoi pouvait servir cette application (peut-être pour le report des bugs), mais il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une référence à l'ordinateur Lisa (Local Integrated Software Architecture) qu'avait lancé Apple en 1983.