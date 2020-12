Les propriétaires de Tesla ont désormais leur app de rencontre

Les propriétaires de Tesla semblent être considérés comme des êtres différents si l'on en croit l'une des dernières créations dans le monde des applications. En effet, un développeur canadien du nom de Ajitpal Grewal vient d'imaginer une app de rencontre à destination des propriétaires d'une des voitures d'Elon Musk.



Après tout, les services de dating sont en plein essor et de plus en plus de "marchés de niche" sont disponibles, alors, pourquoi pas ?

Une app de rencontre pour les proprios de Tesla

Ajitpal Grewal semble avoir été inspiré par les belles voitures provenant du constructeur Tesla : étant donné qu'il s'agit de personnes confortables financièrement et ayant déjà un attrait commun, il s'est dit "pourquoi ne pas créer une application de rencontre entre possesseurs d'une des Model ?".



Ainsi naquit le projet Tesla Dating qui a donc pour vocation de mettre en contact des propriétaires de véhicules provenant de la firme d'Elon Musk. L'application est encore en développement, mais il est déjà possible de s'inscrire à une bêta fermée depuis le 19 août dernier.

Les fans de Tesla partagent certaines valeurs, comme le désir de réduire leur impact environnemental, leur amour d’Elon Musk et leur intérêt pour la high-tech.

À voir sur la durée...