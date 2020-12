Xiaomi Mi 11 : Snapdragon 888, Gorilla Glass Victus, 120 Hz et 108 Mp

Alban Martin

Le constructeur chinois Xiaomi l'avait promis, voilà son tout dernier modèle haut de gamme, le Mi 11. Avec son processeur Snapdragon, son écran 120 Hz, sa vitre Gorilla Glass Victus et son appareil photo de 108 Mp, il vise clairement vers le haut. Sans oublier la 5G avec le modem X60 de Qualcomm.

Un capteur triple avec un objectif à 108 mp

Evoluant légèrement au niveau des courbes, le Mi 11 offre un triple capteur arrière dans un module carré aux angles arrondis, comme la coque.



Le géant chinois a opté pour une caméra principale de 108 mégapixels (f/1,85), d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels (FOV de 123°, f/2,4) et d’un zoom de 5 mégapixels (f/2,4). Xiaomi a, contre toute attente, décidé de supprimer une lentille par rapport au Mi 10. Le smartphone peut ainsi filmer en 8K. Du côté des selfies, le capteur affiche 20 mégapixels.



Autre changement notable, le poids passe sous les 200 grammes (196 contre 208) et l'épaisseur a été réduite à 8mm contre 9 auparavant. C'est la mode lancé par Apple avec l'iPhone 12.

Ecran 120 Hz et vitre comme chez Apple

L'écran du Mi 11 affiche une diagonale de 6,81 pouces et conserve la technologie AMOLED d’une définition QHD+ (3200 x 1440). Mais c'est surtout le taux de rafraîchissement de 120 Hz qui plaira aux joueurs et aux amateurs de vidéo.



Cette jolie dalle sera protégée par le verre de protection Gorilla Glass Victus, le dernier né du constructeur Corning qui trône déjà sur les iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Cette nouvelle version est deux fois plus résistance aux rayures et même quatre fois plus aux chutes.

5G et Wifi 6

Autre élément technique notable, la compatibilité avec le Wi-Fi 6 (depuis l'iPhone 11 chez Apple) et la présence de haut-parleurs stéréo signés Harman Kardon. De quoi offrir un bon son sans accessoire.



Le tout est propulsé par le dernier SoC de Qualcomm, le Snadragon 888 qui est épaulé par 8 Go de RAM, voire 12 sur la version la plus chère. On se rappelle que la puce A13 fait mieux que le 888.

Autonomie et recharge

Pour l'autonomie, le constructeur a intégré une batterie de 4600 mAh compatible avec la charge rapide de 55 W. Ceci lui permet de récupérer 100% de son autonomie en 45 minutes, ou 53 minutes grâce à une charge sans fil de 50 W. Pas mal et le tout est accompagné d'une charge sans fil inversée de 10 W.

En revanche, comme chez Apple, Xiaomi a supprimé le chargeur mais laisse la possibilité de demander la prise lors de la commande. Le tout, sans supplément. Chapeau.

Prix et date de sortie du Mi 11

Le Xiaomi Mi 11 sortira le 1er janvier 2021 en Chine avec la dernière version MIUI 12.5 sous Android 11. En France, le Mi 11 sortira un peu plus tard d'après un message twitter de Xiaomi France.



On compte trois coloris (blanc, bleu et noir) ainsi qu'une variante Mi 11 Lei Jun Signature Edition avec verre texturé et signature de Jun au dos. Sans oublier deux versions en cuir végan (Smoke Purple et Khak).



Les tarifs du nouveau Xiaomi :