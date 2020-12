LG annonce ses TV QNED à base de miniLED

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

2

Après la télévision enroulable OLED R, LG qui fournit notamment une partie des écrans d'iPhone 12, vient d'annoncer un produit très intéressant. Le constructeur coréen a dévoilé sa nouvelle gamme de TV 2021 qui avec un changement profond puisque la technologie LCD cède sa place à du QNED. Il s'agit d'une dalle Mini LED que l'on attend par exemple sur les prochains iPad Pro 2021.

LG va lancer des TV QNED 8K

Equipée de 30 000 LED, la nouvelle dalle QNED de chez LG sera disponible sur 10 modèles offrant de la 4K ou de la 8K et ce, jusqu'à 86 pouces de diagonale.



Les avantages du MiniLED sont nombreux à commencer par un meilleur contrôle de l'éclairage global de l'écran, un meilleur contraste, une gamme de couleur plus étendues et une meilleure consommation énergétique. La technologie QNED sera toujours associée au Quantum Dot et au NanoCell d'après LG qui parle d'une expérience de visionnage véritablement immersive, en tout cas pour du LCD avec des noirs qui s'approchent réellement des écrans OLED de la marque.



Nam Ho-jun, vice-président senior de la R&D chez LG's Home Entertainment Company, a déclaré :

Notre nouvelle série QNED est une option de divertissement à domicile haut de gamme qui élargit et améliore l'espace de la télévision LCD et offre aux consommateurs un autre choix de visionnage formidable. Ces téléviseurs offrent une expérience qui les distingue des autres téléviseurs LCD et témoignent de notre engagement en faveur de l'innovation et de la promotion de la norme.

Les nouveaux téléviseurs pourront afficher jusqu'à 120 images par seconde (idéal pour les joueurs) et un taux de contraste de 1 000 000:1 en Local Dimming (sur les modèles haut de gamme).



Pour plus de détails techniques, il faudra attendre la présentation qui se fera début janvier lors du CES 2021, évidemment tout en virtuel. On pourra y découvrir le prix et la date de sortie.