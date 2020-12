Apple supprime une app qui faisait la promo de fêtes secrètes pendant la pandémie

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Aux États-Unis, comme partout dans le monde, les rassemblements ont été limités pour éviter d'aggraver la propagation du Covid-19. Alors que dans l'État de New York le nombre de nouveaux cas et de décès a explosé depuis ces derniers mois, une application iOS du nombre de "Vybe Together" indiquait à ses utilisateurs où retrouver des fêtes secrètes dans New York.

Apple et TikTok sanctionnent

Sur l'App Store on trouve de tout... Mais on trouve aussi des applications qui n'ont rien à faire là. C'est le cas de l'app Vybe Together qui a été à l'origine d'une petite polémique aux États-Unis. En effet, celle-ci a proposé depuis le début de la crise sanitaire des rassemblements de genre "party" en bafouant toutes les règles de sécurité sur le Covid-19. Quelque chose d'irresponsable qui a probablement participé à la forte propagation du virus à New York...



L'application s'est faite remarquer sur TikTok après avoir fait la promotion des "grandes soirées à retrouver pour le Nouvel An". Dans la communication, les utilisateurs de TikTok étaient invités à s'inscrire à Vybe et à géolocaliser les soirées autour d'eux pour fêter le passage en 2021.

Bien évidemment, quand l'Apple Park a vu que l'application incitait au grand rassemblement dans un contexte de pandémie, la suppression a été immédiate.



Du côté de TikTok, le compte de Vybe a aussi été banni, cela a été rendu possible grâce à plusieurs signalements des utilisateurs qui trouvaient anormal de faire de la publicité pour des fêtes secrètes alors que le gouvernement américain conseille de pratiquer la distanciation sociale.

Du côté de Vybe on a déjà réagi à la suppression de l'App Store. Alors que l'entreprise utilisait le slogan "Faites votre rebelle. Faites votre fête" pour promouvoir les soirées du Nouvel An, le discours d'excuse sonne très différent... Le porte-parole de Vybe Together a déclaré :

Vybe's peut être n'importe quoi, de jouer à des jeux de société à la bachata avec vos voisins. Beaucoup de gens ont été isolés et seuls et nous voulions leur permettre de se rencontrer. Nous sommes conscients que les grands rassemblements ne sont pas corrects et que nous ne les promouvons pas. Si nous voyons que les événements sont populaires, nous les enlèverons !

La suppression de l'App Store a provoqué la mise à mort du coeur de l'activité de Vybe Together. Après la clôture de son compte TikTok, l'entreprise a également fermé son site web et son compte Instagram. Le dernier post sur Instagram reconnaissait que les conditions des grands rassemblements n'étaient pas réunies.



Source