L'humidité se forme dans le casque Apple AirPods Max

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Le nouveau casque Apple est-il masochiste ? Après nous avoir appris qu'il était aquaphobe, le AirPods Max semble particulièrement enclin à développer de la condensation derrière ses coussinets. Plusieurs utilisateurs ont rapporté ce fait étrange sur Reddit et sur Twitter. Dans tous les cas, de l’humidité se forme dans le casque vendu plus de 600 euros du fait de la chaleur accumulée et va jusqu'à provoquer des dysfonctionnements.

© Donald Filimon

L'humidité des AirPods Max peut devenir un véritable problème

Apple doit certainement être en train de chercher une solution. Quand on vend un produit si cher (pour la catégorie), on s'attend évidemment à une qualité irréprochable. Nous l'avions constaté lors de notre test du casque Apple, la qualité de fabrication est exceptionnelle, tout comme l'expérience sonore. Mais la grogne qui commence à se faire entendre pourrait coûter cher à la pomme, à l'image de ce qui s'est passé avec l'antennagate de l'iPhone 4, le bendgate de l'iPhone 6 Plus ou encore le batterygate des iPhone 6S.

L'humidité s'immisce dans les AirPods Max

Les utilisateurs sont nombreux à relater des faits similaires, et nous avons fait le test hier soir. De l'humidité apparait à l’intérieur des écouteurs du casque lors d’une écoute prolongée, même en restant au sec, au bureau ou à la maison. Le résultat ressemble aux photos du tweet de Donald Filimon par exemple. Il suffit d'une bonne heure pour voir la condensation se former derrière les coussinets, provoquant même des dysfonctionnements chez certains. N'imaginons pas lors d'une séance sportive avec les AirPods sur le crâne.



So, uhh... my AirPods Max form condensation after extended use. They’ve never been used in any humid environment. The water gets inside the drivers and has caused ear detection problems. I’ve been wearing them inside sitting at a desk mainly, nothing crazy. Super concerning issue pic.twitter.com/0pWicvxLv9 — Donald Filimon (@donaldfilimon) December 27, 2020

Comment cela est-il possible ? La chaleur corporelle couplée à celle des composants, aux vibrations et à l'excellente isolation des écouteurs circum-oraux, génère ces gouttes d’eau qui ruissellent sur les pièces métalliques du casque. Le tissu maillé n'est pas épargné. Le résultat est pour la plupart sans incidence mais certains utilisateurs ont vu une dégradation des capteurs par exemple.



Voilà donc le premier vrai bad buzz du AirPods Max puisqu'il touche à l'intégrité et aux performances du casque. Si le prix était sujet à de vives critiques, les tests ont montré qu'il était (en partie) justifié. De même, son étui style sac à main qui n'est pas très protecteur, n'est qu'un détail.



Si vous avez repéré le même souci, nous vous conseillons de démonter les coussinets après une écoute prolongée afin de faire sécher vos AirPods Max... Oui, c'est la seule solution et il est difficile d'envisager une correction logicielle pour ce problème.