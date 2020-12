Il se retrouve au tribunal après s'être endormi au volant de sa Tesla en Autopilot

Julien Russo

Tesla ne cesse de le répéter depuis que la conduite autonome est proposée dans ses véhicules... Il faut toujours rester éveillé et attentif pour reprendre le volant en cas d'incident. L'Autopilot est quelque chose de fantastique, mais il faut rappeler qu'il s'agit d'un logiciel et comme tout logiciel, une anomalie peut survenir à tout moment. Un jeune canadien semble ne pas l'avoir compris puisque celui-ci a conduit tout en étant endormi... Résultat, il a été arrêté par la police d'Alberta et passe devant le juge.

Une sieste qui risque de coûter cher...

Officiellement Tesla explique que son Autopilot exige une surveillance active et permanente par le conducteur, celui-ci doit observer la route et l'environnement du véhicule comme si c'était lui qui conduisait. Autrement dit, il ne faut pas mettre toute sa confiance dans la conduite autonome.

Cette règle, Leran Cai, un jeune canadien de 20 ans ne l'a pas appliqué. Le jeune homme a fait une sieste alors qu'il était en train de conduire proche de la ville d'Alberta. Pas de chance, Cai n'avait pas pensé à teinter ses vitres et s'est fait remarquer par plusieurs conducteurs qui ont appelé en urgence la police.

Lancée à 150 km/h sur l'autoroute (au lieu des 100 km/h), la Tesla avançait sans aucune surveillance avec le mode Autopilot activé. En réalité, Leran Cai avait eu l'idée de faire une sieste, il a incliné le siège passager pour être confortablement allongé pendant que la voiture avançait toute seule.

Quand la police a interpellé le jeune homme, celui-ci était dans un sommeil profond, à l'aide de plusieurs coups de klaxonne la police a réveillé Leran Cai qui a été invité à reprendre le contrôle de sa Tesla pour se garer et sortir du véhicule.

Bien évidemment, cette arrestation a eu des conséquences graves, venant d'avoir récemment son permis, le jeune homme a été placé en garde à vue et présenté devant les tribunaux. Ce qui est reproché aujourd'hui c'est une conduite dangereuse avec un excès de vitesse. La police a rappelé que si la conduite autonome est quelque chose de merveilleux, elle ne peut pas et ne pourra probablement jamais remplacer le conducteur.



Le média canadien Global News qui a relayé l'information a expliqué qu'après une première audience préliminaire qui a eu lieu il y a quelques jours, le jeune homme sera jugé le 29 janvier 2021.

Au Canada, la conduite dangereuse est une infraction criminelle punie par l'article 320.13 du Code criminel. Leran Cai peut être condamné jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et une amende maximale de 5000$. Dans le cas où une conduite dangereuse cause des lésions corporelles (ce qui n'est heureusement pas le cas dans cette affaire), la peine d'emprisonnement est doublée.