Deux prototypes d'iPhone pliants sont au niveau des contrôles de qualité

Il y a 3 heures

Julien Russo

Les rumeurs ne cessent d'en parler... Apple va prochainement proposer un smartphone pliable pour venir concurrencer le Galaxy Fold de Samsung. La firme de Cupertino sait que ce ne sera peut-être pas l'iPhone qui connaitra le plus de succès, mais les smartphones pliables ont déjà un public très fidèle. Un nouveau rapport explique qu'à l'heure actuelle deux prototypes ont été aperçus aux contrôles de qualité de Foxconn.

Deux configurations très différentes

Et si Apple proposait un smartphone pliable d'ici les prochaines années ? Les rumeurs en sont persuadées à l'Apple Park les ingénieurs travaillent déjà depuis longtemps sur le premier smartphone pliable d'Apple. Un nouveau rapport vient relancer l'idée d'un iPhone Fold !

Selon Money UDN, deux modèles de smartphone pliable ont été aperçus aux contrôles de qualité du partenaire d'assemblage, Foxconn. Ces expérimentations étaient effectuées sur des smartphones qui n'étaient pas finis, cela signifie qu'il n'y avait peut-être pas tous les composants à l'intérieur ou même qu'il n'y avait pas les capteurs photo.



À quoi peuvent servir ces contrôles de qualité ?

La première préoccupation d'Apple sur ce projet, c'est la résistance. La firme de Cupertino a toujours accordé une importance toute particulière dans la qualité des produits qu'elle propose. Quand vous achetez un iPhone, celui-ci doit durer le plus longtemps possible et ne pas atterrir entre les mains du service technique du géant californien.

L'iPhone Fold est l'un des projets les plus délicats puisqu'il faut résister à un nombre incalculable de pliage et dépliage, mais aussi à des conditions climatiques différentes, il ne faut pas que l'iPhone subisse une faiblesse s'il fait froid ou si vous êtes en plein soleil.

Les contrôles de qualité doivent probablement se concentrer sur cette partie essentielle.

Cette nouvelle information montre qu'Apple avance bien sur son projet d'iPhone pliable. Quand on atteint l'étape des contrôles de qualité, c'est qu'on a déjà une petite idée sur les composants et la conception du smartphone.

Hier, nous avons appris que Corning (le fournisseur d'Apple) pour le verre des iPhone 12 venait de terminer son travail autour d'un verre résistant à un modèle de smartphone pliable. On imagine qu'Apple qui est en permanente communication avec ce fournisseur a déjà dû se renseigner sur les possibilités d'utiliser ce verre sur son iPhone pliable.



Si un iPhone comme celui-ci voir le jour prochainement, ce ne sera pas pour 2021 et probablement pas pour 2022. On connait les exigences qualité d'Apple, elles sont très élevées et prennent du temps à être respectées par les fournisseurs et partenaires d'assemblages.



