Real Rally : un bon petit jeu de course gratuit sur iOS et Android

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

2

Real Rally fait partie des petits jeux qui sont passés inaperçus cette année, à cause des nombreux hits 2020 qu'on a déjà listé la semaine dernière. Signé d'un développeur indépendant, Real Rally n'est pas forcément en adéquation avec son nom mais offre de belles sensations. Oui, on est plus près d'un jeu arcade que d'une simulation.

Real Rally : de la course sans fioriture

Real Rally se veut être la course de rallye la plus réaliste sur mobile. Si le moteur graphique (Unity) et la réalisation sont de grande qualité, le gameplay et la physique orientent le titre Hasan Seker (GrayPow) vers le genre arcade. Ce n'est finalement pas plus mal pour s'éclater rapidement. Regardez la vidéo :

La prise en main quasi instantanée le rend accessible à tout le monde et les différentes étapes font varier les plaisirs avec des surfaces qui altèrent le pilotage. Le goudron accroche bien évidemment plus le gravier par exemple et c'est d'ailleurs là tout l'intérêt des jeux de rallye. Du côté du gameplay, on a l'impression que la voiture est souvent plaquée au sol, l'adhérence semble parfois exagérée mais c'est maniable avec les trois boutons sur écran tactile (accélérer, freiner et frein à main).



Si un DIRT Rally est bien plus poussé, Real Rally est loin d'être mauvais avec de jolis effets visuels et sonores, la voix du copilote ou encore la déformation des véhicules ainsi que de la personnalisation. Mieux, plusieurs caméras sont disponibles dont une vue cockpit qui immerge le joueur. On commence d'ailleurs par choisir quelques paramètres en lançant le jeu au départ comme la caméra donc, mais aussi le type de contrôles, le type de voix, etc.



Enfin, sachez que la durée de vie est très courte, environ 2 ou 3 heures pour tout finir mais il y a un mode drift assez sympa à tester et gageons que le développeur ajoute des spéciales par la suite. Real Rally est donc plutôt complet, même si il faut garder en tête que chaque course se solde par une publicité. Il est possible de s'en débarraser par un achat intégré à 3,49€, ce qui n'est pas délirant.



A télécharger sur App Store et Play Store pour Android.

Télécharger le jeu gratuit Real Rally: Drift & Rally Race