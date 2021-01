iSoft 7.8.1 : des corrections pour fêter la nouvelle année 2021

Pour démarrer 2021, iSoft, l'app de votre blog préféré, vient de passer en version 7.8.1. Il ne s'agit pas de tout chambouler mais de corriger et d'améliorer. Après avoir supporté les widgets à la sortie d'iOS 14 puis les iPhone 12 et les nouveaux Mac M1, iSoft supprime quelques planages, une bannière de publicité et reconnait désormais quand elle tourne sur les derniers ordinateurs de la marque californienne.

iSoft 7.8.1 : une version améliorée pour bien démarrer 2021

La version 7.8.1 optimisée pour les Mac à puce M1 permet d'avoir une signature adéquate dans les commentaires. De même, les possesseurs de la version iPhone ou iPad seront ravis d'apprendre que trois petits crashs ont été corrigés afin d'améliorer l'expérience dans l'application. Moins de 0,3% des utilisateurs rencontraient un crash sur la dernière version, ce score devrait encore évoluer de manière positive.



Enfin, la publicité sous forme de bannière sur le détail des articles a été supprimée.

Rappelons qu'iSoft c'est plus de 1,3 million de téléchargements en 11 ans d'existence sur l'App Store (et bientôt 13 sur le web) et de nombreuses fonctionnalités comme les widgets, les notifications enrichies, l'extension Apple Watch, le mode sombre, les bons plans actualisés et plus encore.



N'hésitez pas à partager l'app à votre entourage ainsi qu'à activer les pushs pour ne rien rater de l'actualité Apple mais aussi geek en général.



Merci à toutes et à tous pour votre soutien quotidien et votre fidélité. Nous vous souhaitons une excellente année 2021 !

