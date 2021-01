Shadow of Death 2 est en précommande sur l'App Store

Si vous êtes un fan de jeux de combat et de hack and slash, vous connaissez peut-être Shadow of Death, sorti en 2019 sur l'App Store. Dans ce dernier, on y incarne Max, un chevalier royal du roi Luther 14e qui se réveille un beau matin dans un endroit étrange avec des souvenirs fragmentés.



La belle nouvelle, c'est que le second opus prépare son arrivée sur iOS avec la possibilité de précommander le jeu dès à présent. Car oui, bien que déjà disponible sur Android, il faudra attendre le 15 juin 2021 pour mettre la main sur Shadow of Death 2 (v1.0, 0 Mo, iOS 9.0).



Voici la bande-annonce :

Shadow of Death 2 prévu pour le 15 juin

Shadow of Death 2 continue l'histoire de Maximus - un guerrier à la mémoire brisée. Il a erré dans l'obscurité, combattant les démons pour ramener la lumière sur Aurora - la terre dans laquelle il vivait autrefois et pour sauver ceux qu'il aimait. Et maintenant, guerriers, êtes-vous prêts à rejoindre Maximus dans le prochain chapitre d'Aurora?



Shadow of Death est la combinaison parfaite entre jeu de rôle et Classic Fighting, qui a connu un certain succès avec 10 millions de téléchargements. Dans le second opus, on continuera donc l'histoire de Maximus, en accumulant des combos élevés et en regardant le corps de vos ennemis exploser en flaques de sang.



Il faudra encore se montrer patient, puisque le jeu est prévu pour la date du 15 juin...

