LG Cinematic Sound Oled : un écran flexible immersif [CES 2021]

Alban Martin

Après la télévision enroulable OLED R et le premier téléviseur miniLED, LG lance un écran Oled flexible qui peut ravir les amateurs de films et de jeux vidéos. Nommé Cinematic Sound Oled, ce nouvel écran a été présenté au CES 2021 de manière virtuelle.



LG, qui est le premier grand constructeur à faire ses annonces, nous dévoile un modèle OLED de 48 pouces aussi fin que du papier et ultra-flexible.

Un écran OLED flexible et qui produit du son

L'écran CSO pliable de 48 pouces utilise les avantages de l'OLED car son écran ultra fin se plie et se déplie avec un rayon de courbure allant jusqu'à 1000R, ce qui signifie qu'il peut être plié jusqu'à un rayon de 1000 mm sans affecter la fonction du afficher. Il peut donc être transformé en écran plat en regardant la télévision ou comme écran incurvé pour les jeux vidéo.



L'écran incurvé offre une distance de visualisation uniforme du milieu de l'écran à son bord, maximisant l'immersion visuelle pour les joueurs. En outre, la technologie CSO de la société coréenne permet aux écrans OLED de vibrer et de produire leur propre son sans utiliser de haut-parleurs, offrant un sens vif de la réalité comme si les personnages à l'écran parlaient directement au spectateur. L'excitateur de film ultra mince de l'écran CSO pliable de 48 pouces, qui est la partie qui fait vibrer l'écran, a été réduit à une épaisseur de seulement 0,6 mm (9 mm sur le premier prototype) et permet donc aux téléspectateurs de profiter d'un écran plus fin ainsi que d'un son très impressionnant.



La technologie OLED a récemment attiré l'attention sur le marché des téléviseurs de jeu pour sa supériorité, car chaque pixel émet sa propre lumière, offrant un rapport de contraste infini. Cela crée un autre niveau de qualité d'image vive, ainsi qu'une expérience transparente offerte par un temps de réponse de 0,1 milliseconde (ms), un taux de rafraîchissement de 120 Hz par seconde et une large plage de taux de rafraîchissement variable de 40 Hz à 120 Hz.



De plus, pour les joueurs qui regardent les écrans pendant une période prolongée, les écrans OLED de LG Display sont particulièrement adaptés car ils sont connus pour leur confort oculaire. Ils ont été reconnus et certifiés par les principaux organismes de certification mondiaux comme émettant de faibles niveaux de lumière bleue et sans scintillement.



Dr Chang-ho Oh, vice-président exécutif et chef de l'unité commerciale TV chez LG Display, a déclaré :