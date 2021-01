Ming-Chi Kuo dévoile les nouveaux produits Apple en 2021 (avec une surprise)

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo voit de nombreuses nouveautés pour cette année, selon ses sources le planning sera bien chargé avec de nouvelles générations de produits déjà existants, mais aussi la sortie d'un nouveau produit boosté à la réalité augmentée. Découvrez ce que Apple devrait annoncer et commercialiser pour cette année !

À quoi s'attendre en 2021 ?

Après une année 2020 de folie grâce au télétravail qui a permis la vente de nombreux Mac et iPad, mais aussi avec la sortie des iPhone 12, Apple devrait continuer à briller en 2021 !

La firme de Cupertino nous aurait préparé de nombreuses surprises avec notamment son premier produit en réalité augmentée, serait-ce les fameuses Apple Glasses que tout le monde parle depuis plusieurs années ? Difficile à dire pour l'instant...



Selon le récent rapport de Ming-Chi Kuo, 2021 sera la bonne année pour les AirTags, l'Apple Park qui a eu un petit retard sur ce projet (qui devait être dévoilé en fin d'année dernière) va finalement faire une grande annonce dans les prochains mois. En effet, les futurs traqueurs de vos clés de voiture, de votre portefeuille ou encore de votre télécommande vont être annoncés dans un événement spécial avec des explications sur leur fonctionnement, leur intérêt, mais aussi la révélation sur les prix (qui ont déjà fuité).



Dans les autres annonces, on retrouvera aussi des nouveautés côté AirPods. Si on ne devrait pas voir de si tôt une nouvelle génération du casque fraichement sortie, ce sont plutôt les écouteurs qui auront le droit à de la nouveauté. Kuo croit toujours en une nouvelle génération d'AirPods qui se rapprocherait de la conception des AirPods Pro. Selon lui, ils ne s'appelleraient pas "AirPods" tout court, mais plutôt "AirPods Lite" ! La rumeur autour de ce sujet affirme qu'Apple viendrait inclure les embouts intra-auriculaires avec plusieurs tailles à l'intérieur, une mauvaise nouvelle pour ceux qui ne sont pas adeptes de ce genre d'écouteurs...

En 2021, l'analyste explique aussi qu'on aura une nouvelle génération d'iPhone (évidemment), mais aussi du nouveau dans la gamme iPad Pro et Mac avec l'intégration de nouveaux modèles ayant des écrans mini-LED. Pour rappel, il s'agit de nouveaux écrans qui permettent d'avoir une luminosité plus généreuse, de meilleures couleurs et une consommation énergétique plus réduite. L'iPad Pro de 12,9 pouces pourrait être le premier à sauter le pas.

À noter que Kuo explique aussi qu'Apple va continuer l'abandon d'Intel pour proposer des Mac Apple Silicon.

Le premier appareil en réalité augmentée

Ming-Chi Kuo en est persuadé, Apple sortira cette année son premier appareil en réalité augmentée, s'il ne mentionne pas ouvertement les lunettes AR, dans le passé l'analyste a beaucoup parlé dessus et a sous-entendu à plusieurs reprises que ça pourrait être le premier appareil Apple en AR.

Les Apple Glasses de première génération pourraient être comme l'Apple Watch à ses débuts, très dépendantes de l'iPhone. Une connexion Bluetooth sera indispensable pour la connectivité internet ou encore la localisation.



L'année 2021 va être remplie de surprises... On a hâte de voir ce que Apple nous prépare. Consultez notre article complet sur les produits Apple 2021.



