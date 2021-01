Singapour : l'application Anti Covid peut être utilisée par la police

Le gouvernement est le gardien des données TT (TraceTogether) soumises par les individus et des mesures strictes sont mises en place pour sauvegarder ces données personnelles.

Comme vous le savez, l'application française TousAntiCovid a fait un énorme flop lors de ses premiers mois de mise en service. La raison principale, une méfiance des français envers cette application qui selon eux, pourrait se permettre de récolter leurs données personnelles dans leurs dos. Et bien sachez qu'à Singapour, l'application TraceTogether , l'équivalent de TousAntiCovid, peut servir à la police afin de récolter des données au cas où une enquête serait menée sur un individu. C'est Desmond Tan, le ministre de l’Intérieur de Singapour qui a répondu à une question sur ce sujet et visiblement il ne s'en cache pas.

Nous avons passé 90% de l'année 2020 avec cette pandémie et malheureusement il semble que l'année 2021 soit également principalement tournée vers ce sujet. Le ministre de l'intérieur de Singapour vient de déclarer que les données récoltées par l'application de tracking Covid-19 dans le pays peuvent être utilisées par la police au cas où une enquête aurait lieu. Le problème c'est que la charte de confidentialité n'indique pas la même chose.

