Une Tesla fait le voyage San Francisco - Los Angeles en conduite autonome

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

2

La conduite autonome est devenue en très peu de temps l'un des arguments majeurs dans la communication de Tesla pour vendre ses véhicules. L'Autopilot est aussi l'un des plus performants sur le marché, il est capable de gérer la vitesse, de doubler une voiture... Un YouTuber a réussi a effectué un trajet San Francisco > Los Angeles en 100% autonome, sans reprendre le contrôle du véhicule (sauf une exception) !

Un trajet pas comme les autres...

Vantant en permanence les progrès et les performances de sa Tesla, le YouTuber Whole Mars Catalog a décidé d'effectuer un trajet de San Francisco à Los Angeles en conduite 100% autonome. Si cette expérience inédite et spectaculaire semble risquée, à tout moment dans la vidéo, le conducteur est resté prêt à reprendre le contrôle. Cependant, la Tesla a tellement bien géré la conduite qu'il n'en a pas eu besoin.

L'expérience consistait à activer le mode FSD (Full Self-Driving), il s'agit d'un mode actuellement en bêta qui permet de donner entièrement la main au véhicule pour qu'il gère la totalité de la conduite. Avec ce mode, vous pouvez partir d'un point A à un point B sans avoir le besoin d'interagir avec votre Tesla.



Whole Mars Catalog a alors eu l'idée de mettre la nouvelle fonctionnalité à rude épreuve, pour un trajet personnel qu'il avait besoin de faire. Partant de San Francisco, le YouTuber a été jusqu'à Los Angeles, cet itinéraire est de 5h39 (pour le chemin le plus court), vous passez par des autoroutes, mais aussi par des villes où le trafic est nettement plus rapproché et difficile à gérer.

Pendant ces 382 kilomètres, la Tesla Model 3 a entièrement géré la conduite grâce au Full Self-Driving, la seule exception où le YouTuber a repris le contrôle, c'est quand il a été confronté à des débris qui se trouvaient sur une route à l'entrée de Los Angeles. La Tesla risquait de rouler dessus, ce qui aurait pu l'endommager, le conducteur a donc préféré reprendre le contrôle pour contourner les débris.

Pendant ce trajet l'Autopilot de Tesla a aussi fait des choix surprenants :

Une autre imperfection était que, en traversant Market Street, la voiture a montré un comportement étrange et a changé dans la voie adjacente. Normalement, la plupart des gens se seraient désengagés à ce stade, mais j'ai regardé de près et je l'ai laissé faire parce que ça allait si bien que je pensais qu'il y avait une possibilité de se rendre à Los Angeles sans intervention. Je suis sûr que certaines personnes me critiqueront pour cela et diront que j'aurais dû prendre le relais, mais je regardais très attentivement et j'étais prêt à intervenir si nécessaire. La voiture a réussi à traverser la rue sans se désengager finalement.

Globalement, l'expérience est une réussite et les avancées logicielles de Tesla ont démontré une fois de plus que l'Autopilot n'est pas réservé que pour les trajets du quotidien, mais aussi pour les longs trajets de plusieurs heures.