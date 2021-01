L'app TousAntiCovid pourrait accélérer le vaccin pour ses utilisateurs

Il y a 4 heures

Julien Russo

12

Après de longs mois d'attentes, les vaccins contre la Covid-19 sont désormais disponibles partout dans le monde. Si des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne ont pris beaucoup d'avance par rapport à la France, il y a un espoir que cela change prochainement. En effet, d'après les récentes déclarations d'Olivier Véran, le processus va rapidement s'accélérer et l'application TousAntiCovid pourrait avoir un rôle majeur dans la nouvelle stratégie du gouvernement.

TousAntiCovid pour s'inscrire à une vaccination à proximité de son domicile ?

Si certains Français refusent catégoriquement de se faire vacciner, d'autres acceptent et veulent effectuer leurs premier et second vaccins le plus rapidement possible !

Lors d'une interview à RTL, Olivier Véran a annoncé l'ouverture de la vaccination aux pompiers et aide à domicile qui ont 50 ans ou plus. Ces nouveaux métiers viennent s'ajouter aux personnels soignants qui ont un risque élevé de contamination dans leur travail au quotidien.



D'ici les prochains mois, de nombreux Français vont pouvoir prendre rendez-vous afin de réaliser leur premier vaccin contre la Covid-19.

À l'heure actuelle, le gouvernement réfléchit à comment s'organiser pour gérer la vaccination de 66 524 000 de français. L'application TousAntiCovid pourrait donc jouer à rôle dans l'approche entre les Français et les lieux de vaccinations.



Ce contact entre les deux parties pourrait se réaliser via l'application TousAntiCovid. Olivier Véran a annoncé la mise à disposition prochaine d'un formulaire à remplir pour signaler son intérêt pour une vaccination.

Une fois le formulaire rempli et envoyé, une équipe dédiée viendra vers vous pour vous proposer un planning avec des plages horaires et un lieu où il sera possible de recevoir vos deux doses de vaccins.

Bien sûr, on devine déjà votre question : "Et pour ceux qui n'ont pas de smartphone ?". En 2021, si une majorité de Français ont un smartphone qui leur permet de télécharger des applications et d'aller sur internet, beaucoup n'en ont toujours pas. Le plus souvent ce sont les personnes âgées qui ne sont pas intéressées par les nouvelles technologies, malheureusement ce sont celles qui sont le plus susceptibles d'être des cas critiques en cas d'infection à la Covid-19.

Pour ces personnes, le gouvernement proposera une alternative en passant directement sur internet (via un ordinateur) ou tout simplement par téléphone en mettant en place une ligne dédiée avec des agents qui s'occuperont de décrocher tous les jours de la semaine avec des horaires les plus larges possibles.

Une raison de plus pour télécharger TousAntiCovid ?

Si vous n'avez pas encore téléchargé l'app TousAntiCovid, il n'est pas encore trop tard pour le faire, surtout dans un contexte où le nombre de contaminations va repartir à la hausse après les fêtes de fin d'année et les nombreux relâchements qui ont eu lieu.

Pour rappel, l'app du gouvernement propose le traçage Bluetooth pour être alerté quand vous avez été en contact avec une personne qui s'est déclarée infectée, elle vous permet aussi de récupérer une attestation en cas de confinement ou de couvre-feu. Elle pourrait prochainement avoir une nouvelle utilité en proposant de remplir un formulaire pour se faire vacciner !

Campagne de vaccination : "Dans les prochains jours, les Français qui souhaitent se faire vacciner vont pouvoir s'inscrire et prendre rendez-vous", annonce le ministre de la Santé @olivierveran dans #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/FNXlry2BO6 — RTL France (@RTLFrance) January 5, 2021

Télécharger l'app gratuite TousAntiCovid