L'iPhone va continuer à dominer le marché des smartphones 5G en 2021

Il y a 5 heures

Julien Russo

Quand les nouveaux iPhone 12 ont débarqué il y a quelques semaines, le marché des smartphones 5G était déjà bien rempli. On y retrouvait des acteurs comme Samsung, Huawei ou encore Oppo. Une fois que les iPhone 12 ont été lâchés dans la nature, Apple a rapidement pris la tête de ce nouveau marché pour se placer devant l'ensemble de ses principaux concurrents ! D'après les analystes de TrendForce, cette tendance va continuer à augmenter en 2021.

Un marché qui va continuer à être bénéfique pour Apple

L'année 2021 devrait être merveilleuse pour Apple et sa grande gamme d'iPhone, alors que les anciens modèles se vendent à la perfection grâce à la baisse du prix officiel et les nombreuses remises des revendeurs, les iPhone de dernières générations eux connaissent une forte popularité grâce à la 5G ainsi que toutes les autres fonctionnalités phares.

Comme vous avez pu le voir précédemment, Nikkei Asia confirme que la production d'iPhone cette année devrait connaitre une progression de +30%.



Si ce rapport est une bonne nouvelle pour la firme de Cupertino, il l'est tout autant avec un autre rapport qui vient de chez TrendForce. En effet, celui-ci s'intéresse aux iPhone qui sont compatibles 5G, présents sur un nouveau marché avec des concurrents aux tarifs plus compétitifs, les iPhone 12 ont déjà réussi à se faire une place et dépasser l'ensemble des smartphones Android.

Selon TrendForce, les smartphones 5G représentent aujourd'hui 19% des unités produites par les entreprises qui en commercialisent, à l'heure actuelle il y a 240 millions de smartphones 5G produits.

Si Huawei s'est placé en bonne position en 2020 avec 170 millions d'unités, la tendance devrait être très différente cette année, puisque la firme chinoise ne devrait produire que 45 millions de smartphones 5G. La cause principale viendrait d'une diminution de la demande entrainée par des problèmes internationaux notamment avec les États-Unis. Bien évidemment, cette mauvaise position de Huawei profite à Apple !

La position de l'iPhone sur le marché de la 5G devrait fortement évoluer en 2021, malgré le nombre restreint d'iPhone compatible 5G (et leur prix assez élevé), le cabinet d'analyse voit la part de marché d'Apple passé de 30% (fin 2020) à 35% d'ici les prochains mois.



En ce qui concerne la pandémie, Trendforce voit une probable porte de sortie courant 2021, à vrai dire... Ça parait bien optimiste :

Il convient de noter que, dans l'hypothèse optimiste que la pandémie peut être résolue au cours de l'année, les expéditions de divers produits finaux, y compris les serveurs, les smartphones et les ordinateurs portables, connaîtront une augmentation annuelle par rapport à 2020.

Apple qui est encore récent sur le marché des smartphones 5G va continuer à progresser cette année, viendra s'ajouter en plus à partir du mois de septembre les iPhone 13 qui seront eux aussi tous compatibles 5G.