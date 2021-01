Twitter s'offre l'application de podcast Breaker

Twitter rachète Breaker, société de podcast qui propose également un réseau social au sein même de l'application. Celle-ci va donc bientôt fermer ses portes ce qui indique qu'une nouvelle fonctionnalité devrait voir le jour sur Twitter, surement au cours de cette année 2021.

Twitter se lance dans le rachat d'une société de podcasts

C'est officiel, Twitter devient propriétaire de l'application Breaker. Cette application est une plateforme qui propose des podcasts et qui se départage des autres car elle comporte également un côté social. En effet, en créant un profil, vous pouvez avoir des amis, les suivre, liker, commenter, partager leurs podcasts directement dans l'application.

Leah Culver, la co-fondatrice de l'application Breaker, lancée il y a 4 ans, s'en est réjoui sur Twitter (logique) et en a profité pour dévoiler qu'ils travaillent actuellement sur une nouvelle fonctionnalité qui devrait voir le jour plus tard sur Twitter et qui concerne un système de conversations audio en temps réel. Nous attendrons sa présentation officielle pour savoir exactement son utilité.

In work news, I’m joining Twitter to help build @TwitterSpaces! 🥳 While I’ll very much miss @breaker, I’m so excited to help create the future of audio conversations. https://t.co/0Y8fkbCIFm — Leah Culver (@leahculver) January 4, 2021

Le communiqué invite également les utilisateurs de Breaker à supprimer l'application de leurs smartphones et donc transférer leurs podcasts favoris car elle sera définitivement désactivée à partir du 15 janvier 2021.



Une nouvelle offensive sur ce secteur après les rachats récents de Amazon et Wondery ou encore Spotify et Megaphone.



