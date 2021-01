Vita Fighters : un vrai jeu de combat gratuit sur iOS

Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir

Les jeux de combat de style traditionnel sont finalement assez rares sur App Store, principalement parce qu'ils sont difficiles à contrôler sur l'écran tactile avec des boutons virtuels. Cependant, les développeurs Ranida Labs et AngryDevs se sont associés pour proposer Vita Fighters, un nouveau titre spécialement conçu pour le mobile et dont la prise en main rappelle le très bon Skullgirls.



Après quelques semaines sur Android, le voici qui débarque sur iOS.



Regardez la vidéo trailer :

Vita Fighters : quand les jeux mobiles gratuits peuvent être excellents

Vita Fighters affiche des personnages cubiques à la manière d'un Minecraft avec un gameplay à la Virtua Fighter mais simplifié pour faciliter l'utilisation de l'écran tactile. Rassurez-vous, la simplification s'est arrêtée au bon moment pour conserver les sensations des bons jeux de combat traditionnel. Vous avez toujours un contrôle total des mouvements de vos combattants et les commandes ont été rationalisées en seulement 4 boutons. Un bouton d'attaque légère qui peut également être double-tapé pour produire une attaque moyenne; une attaque lourde qui est plus forte mais plus lente à sortir; un bouton d'attaque spéciale qui peut être pressé seul ou combiné avec les directions avant / bas / arrière pour produire diverses attaques spéciales propres à chaque combattant; et un bouton d’attaque EX qui déclenchera un super mouvement si vous avez suffisamment rempli votre barre de puissance.



Toutes ses possibilités s'enchainent de manière fluide et on parvient rapidement à relier les mouvements pour effectuer des combos et mélanger des attaques spéciales sans s'y reprendre à dix fois. Les boutons virtuels peuvent être déplacés, redimensionnés et personnalisés à votre guise, et si vous avez une manette MFI et que vous préférez cela, Vita Fighters les prend en charge avec une personnalisation complète de l'attribution des boutons. Que demander de plus ?



Les jeux de baston traditionnels sont certainement une niche sur mobile, mais sont bien plus intéressants que des pseudos titres similaires. Vita Fighters se range dans la catégorie des Street Fighters, Skullgirls et autre Shadow Fight. Mieux, si vous êtes hésitant, vous pouvez foncer car le jeu est entièrement gratuit au téléchargement et ne force pas les joueurs à regarder des publicités. On en trouve seulement pour accéder à divers bonus.



Vita Fighters dispose de 15 combattants au départ et les développeurs prévoient déjà d'en ajouter ainsi que des modes supplémentaires comme un mode histoire et un mode multijoueur en ligne. Sans oublier des boss comme Meaty Titan.



Caractéristiques de jeu :

15 persos

9 décors

Combat de boss

Pas de balayage, pas de mouvements dépendants du temps de recharge

Prise en charge du tactile et des manettes

Mécanique de jeu de combat évolutive

Graphiques de nouvelle génération

Pas de publicités forcées

Plus de contenu à ajouter à l'avenir

Télécharger le jeu gratuit Vita Fighters