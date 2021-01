CamPanes : du multi-caméra HomeKit sur iPhone ou Apple Watch

Pour accéder rapidement à l'application depuis la montre, il existe également une complication que vous pouvez ajouter à votre cadran. CamPanes pour Apple Watch peut être téléchargé dès maintenant sur l'App Store pour 2,29€ sur la Watch et 3,49€ sur iPhone. Si vous avez plusieurs caméras de sécurité HomeKit chez vous, l'application est un excellent moyen de vérifier ce qui se passe en un seul écran.

Avant de commencer, toute caméra que vous souhaitez afficher sur l’iPhone ou l'Apple Watch doit déjà être configurée avec l'application Maison. Après avoir démarré CamPanes, vous pouvez afficher un flux vidéo en direct ou une capture d'une caméra. Pour une personnalisation plus poussée, vous pouvez choisir de voir ou non une caméra sur l'application ainsi que de voir le nom de la caméra.

CamPanes for HomeKit est une nouvelle app accessible uniquement à ceux qui ont iOS 14 sur leur iPhone ou leur iPad. La nouvelle application CamPanes peut apporter une vue en direct de plusieurs caméras HomeKit sur votre appareil portable, une version Apple Watch existe également mais est vendue de manière séparée.

