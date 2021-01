Microsoft demande à ses joueurs un avis sur la DualSense PS5

Alexandre Godard

On le sait, dans le monde de la technologie et dans n'importe quel domaine d'ailleurs, certains n'hésitent pas de manière cachée ou tout simplement en le criant haut et fort à reprendre des fonctionnalités de la concurrence. C'est exactement ce qui est en train de se passer chez Xbox avec un intérêt grandissant pour les nouveautés proposées par la manette PS5, la DualSense. Pour cela, rien de mieux qu'un simple sondage pour demander l'avis aux fans.

La prochaine manette Xbox équipée du retour haptique et des gâchettes adaptatives ?

Les nouvelles consoles de Sony et de Microsoft sont sorties au mois de novembre 2020 et comme à chaque début de génération, les comparaisons, les tests... font leurs apparitions en masse sur internet. Si dans le fond elles se ressemblent sur pas mal de points, il y a un domaine où Sony semble avoir pris de l'avance sur Microsoft et cela concerne la manette.



Sur la génération précédente, à l'unanimité, la manette Xbox était reconnue comme la meilleure manette du marché. Sony a donc décidé d'essayer de renverser la tendance sur cette nouvelle génération avec par commencer un tout nouveau design qui se rapproche d'ailleurs de la manette Xbox ou du moins qui s'éloigne énormément des anciens modèles que nous avons pu avoir sur PS4, PS3, PS2...



Auparavant appelée DualShock, la manette PS5 s'est même permise de changer de nom pour se transformer en DualSense et ce n'est pas seulement pour le plaisir linguistique. En effet, ce nouveau mot "Sense" fait son apparition en tant que représentant du système inédit que comporte la manette à savoir les gâchettes adaptatives et le retour haptique. Grâce à ces nouveautés, la manette permet une immersion plus intense dans certains jeux. Dans un jeu de tir par exemple, en fonction de l'arme que vous avez dans vos mains, lorsque vous tirez, la gâchette s'enfonce plus ou moins facilement. De même, les vibrations contrôlées vous permettent de ressentir la surface sur laquelle vous vous trouvez. Que vous soyez sur du bitume, dans du sable, dans l'eau, les sensations proposées par la manette dans vos mains sont assez subtiles mais bluffantes. C'est assez difficile à exprimer car le mieux reste tout simplement de le tester en conditions réel sur une PS5 avec pourquoi pas le jeu gratuit proposé par Sony Astro's Playroom qui est justement là pour vous faire découvrir toutes ces nouvelles sensations.

Un mois et demi après sa sortie, les retours semblent plus que positifs et c'est justement pour cela que Microsoft commence à se poser la question sur est ce qu'il ne faudrait pas dans le futur intégrer ce système dans la manette Xbox. Phil Spencer l'avait évoqué en décembre lors d'une interview dans laquelle il soulignait le travail fantastique de Sony tout en expliquant que si les joueurs Xbox veulent la même chose, cela pourrait être envisageable dans le futur.



Nous voici donc début 2021 et Microsoft vient de sortir un sondage qui comporte tout un tas de questions sur les fonctions de la manette PS5 qui ne sont pas disponibles sur la manette Xbox. On retrouve des questions sur les gâchettes adaptatives, le retour haptique, le haut-parleur... bref tout ce qui existe chez Sony et pas chez Microsoft. Cela confirme donc les propos du patron de Xbox mais il est important de rappeler que pour Microsoft tout comme pour Sony, il faut que les développeurs des jeux s'en servent pour que cela ne tombe pas aux oubliettes. Cela semble très bien parti car des jeux comme Call of Duty ou Fifa 21 l'utilisent déjà.