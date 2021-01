Après Facebook, Instagram, Twitter, c'est désormais Twitch qui ne veut plus de Trump

Hier à 21:49

Julien Russo

2

Décidément, Donald Trump et les médias/réseaux sociaux, ça ne passe vraiment pas... Durant tout son mandat, le Président des États-Unis s'est plaint de l'attitude des médias et de la censure des réseaux sociaux envers lui, alors que nous approchons de la transition vers l'administration Biden, plusieurs réseaux ont décidé de le censurer totalement.

Twitch désactive le compte de Donald Trump

Jamais dans l'histoire des États-Unis un Président n’avait été censuré comme l'a été Donald Trump, si certains dénoncent une véritable honte pour la démocratie, d'autres applaudissent les réseaux sociaux pour les décisions prises envers Trump qui est décrit comme "incontrôlable" quand il s'exprime.

Depuis que l'incident a eu lieu hier au Capitole où des manifestants ont pénétré dans ce bâtiment qui sert de siège au Congrès, Facebook et Twitter ont pris des décisions contre Donald Trump qu'ils accusent de justifier le comportement des manifestants.

Mark Zuckerberg a pris la décision de bloquer le compte Facebook du Président pour une durée indéterminée et de verrouiller aussi le compte Instagram de Donald Trump "jusqu'à ce que la transition pacifique du pouvoir soit achevée".

Des décisions chocs pour l'homme le plus puissant des États-Unis !

Ce soir, Twitch a annoncé désactiver le compte de Trump sur sa plateforme. Le service de streaming d'Amazon a peur que le Président utilise les streams en direct pour relayer son habituel discours et empirer la situation déjà très tendue aux États-Unis.

Un porte-parole de Twitch a déclaré :

À la lumière de l'attaque choquante d'hier contre le Capitole, nous avons désactivé la chaîne Twitch du président Trump. Compte tenu des circonstances extraordinaires actuelles et de la rhétorique incendiaire du président, nous pensons qu'il s'agit d'une étape nécessaire pour protéger notre communauté et empêcher Twitch d'être utilisé pour inciter à de nouvelles violences.

Ce n'est pas la première sanction de Donald Trump sur Twitch. Quand l'équipe de communication du Président a ouvert le compte sur le service de streaming, des responsables de Twitch avaient pris contact avec l'administration Trump pour les avertir que toute dérive entrainerait des sanctions immédiates. Il n'aura fallu que quelques mois pour que Donald Trump se fasse bannir temporairement de Twitch après avoir critiqué les migrants mexicains.

À l'heure actuelle, le compte de Donald Trump reste toujours accessible sur Twitch, vous pouvez toujours discuter dans son chat, suivre son compte ou même voir les rediffusions de ces précédents meeting. La seule fonction qui est désactivée est la plus essentielle : démarrer un stream.



Finalement, les réseaux sociaux n'auront pas attendu la passation de pouvoir pour désactiver les comptes de Donald Trump. Cela reste quand même choquant et dramatique de censurer et sanctionner un Président en fonction, même si celui-ci a des discours qui ne sont pas très pacifiques...



Télécharger l'app gratuite Twitch