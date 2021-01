Une projection virtuelle de la saison 2 de Dickinson cette semaine

Apple annonce que les billets seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi et l'inscription peut être faite sur le site Web d'Apple .

Rejoignez-nous pour une projection préliminaire de la nouvelle saison de Dickinson, un Apple Original, le 7 janvier à 17 h. PT / 20 h ET.

Cette série nous replonge au XIXéme siècle, en Nouvelle-Angleterre, où Hailee Steinfeld prend les traits d'Emily Dikinson, une jeune poétesse rebelle, et auteure engagée, de manière très contemporaine pour nous en faire découvrir sa jeunesse mouvementée, et débordante d'énergie?

Elle est attendue, cette seconde saison de Dickinson, série originale signée Apple TV+... Si nous avions eu le droit à une bande-annonce le mois dernier, il semblerait que nous touchions au but puisque dès demain, 8 janvier, les épisodes seront disponibles sur la plateforme de streaming. Pour l'occasion, et pour célébrer avec les fans, la Pomme organise une «projection préliminaire» virtuelle de la nouvelle saison à 17h PT, ou autrement dit, à 2h du matin chez nous. Pour rappel, voici la bande-annonce de cette seconde fournée :

