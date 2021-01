Sony lance la nouvelle gamme de TV 2021 avec AirPlay et HomeKit

Qui dit nouvelle année, dit un lancement de la plus haute importance dans la gamme des téléviseurs Sony. La marque a décidé de lancer de nouveaux modèles sous l'étiquette "Bravia XR". Avec une image extraordinaire et un son spectaculaire, Sony a aussi pensé aux clients Apple en intégrant l'AirPlay et la HomeKit.

Les premiers téléviseurs au monde avec un... processeur cognitif !

L'entreprise a annoncé le lancement de trois nouveaux téléviseurs (la Master Series Z9J 8K LED, la Master Series A90J/A80J OLED et la Master Series X95J/X90J 4K LED) avec le processeur XRTM, un nouveau système conçu pour réagir comme un cerveau humain. Il peut analyser des éléments comme une couleur, le contraste ou encore des détails que l'IA classique ne peut percevoir.

Sony explique que ses nouveaux téléviseurs vont apporter une amélioration considérable sur le détail de l'image, il s'agit là d'une avancée spectaculaire.

Dans la réalité, nos yeux ne se focalisent pas sur tout ce que nous voyons, mais seulement sur l'objet que nous observons. Les téléviseurs BRAVIA XR fonctionnent de la même manière. Ils détectent le point central de la scène et, en améliorant chaque détail de l'objet, s'assurent qu'il se distingue par une profondeur naturelle et réaliste.

L'expérience audio a aussi été améliorée. Les Bravia XR sont munis d'un traitement du son avancé, Sony explique avoir mis un système automatique de placement du son pour que celui se diffuse au bon endroit.

Les téléviseurs classiques diffusent un son horizontal, mais les BRAVIA XR l'émettent dans toutes les directions, comme dans la réalité. Quel que soit votre contenu, ils convertissent les pistes audio en son Surround 5.1.2 canaux, pour une expérience multidimensionnelle. Le son est alors horizontal, mais aussi vertical, pour une vraie répartition 3D.

AirPlay et HomeKit

Les Bravia XR qui seront disponibles en 55", 65" et 83" seront tous accompagnés du AirPlay et de HomeKit. Vous pourrez facilement diffuser de l'audio ou des vidéos depuis votre iPhone, iPad ou Mac directement sur votre téléviseur. De plus, un contrôle de vos accessoires HomeKit sera aussi possible, vous pourrez éteindre les lumières de votre salon, baisser les volets ou encore arrêter le HomePod sans déclencher Siri et directement depuis la télécommande de votre TV Bravia XR !



Les nouveaux modèles de Sony ont aussi obtenu une optimisation pour les gamers. La marque explique que vous pourrez profiter de la 4K 120fps, du VRR (Variable Refresh Rate) et de l'ALLM (Auto Low Latency Mode). Tout a minutieusement été étudié pour que vos sessions de jeux sur PlayStation 5 ou la Xbox Series X se passent dans les meilleures conditions et que vous profitiez de la beauté des derniers jeux sortis.

Les Bravia XR embarquent aussi le IMAX Enhanced, le Dolby Vision et le Dolby Atmos.



Découvrez toute la présentation des nouvelles fonctionnalités en vidéo !

À noter que pour profiter de l'AirPlay il faudra un appareil exécutant (au minimum) iOS 12.3 et macOS 10.14.5.