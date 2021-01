TV Remote : l'app pour contrôler sa TV Samsung ou LG depuis l'iPhone

TV Remote existe depuis fin novembre 2020, mais elle n'est devenue réellement intéressante qu'hier avec la mise à jour 1.4. En effet, cette télécommande virtuelle veut remplacer votre vieille zappette par votre iPhone ou votre Apple Watch. Et depuis hier, les marques Samsung et LG sont désormais prises en charge, soit une grande partie du parc actuel de téléviseurs dans le monde.





TV Remote : contrôlez votre télévision avec une app

Si il y a toujours eu des applications qui vous permettent de contrôler votre téléviseur à partir d'un iPhone ou d'un iPad, la plupart, y compris celles des constructeurs eux-mêmes, ne fonctionnent pas bien ou sont limitées. Mais TV Remote va plus loin avec une ergonomie inspirée de la Siri Remote et surtout une large compatibilité avec notamment les marques LG et Samsung.



TV Remote créée par le développeur Adam Foot est assez intuitive et rassemble tous les boutons principaux sur un seul écran. La première fois que vous l'ouvrez, l'application identifie tous les téléviseurs connectés sur votre réseau Wi-Fi pour un couplage rapide. Il vous suffit de choisir votre téléviseur dans la liste, puis d'autoriser l'application à fonctionner comme une télécommande. Si vous souhaitez ajouter plusieurs téléviseurs à utiliser avec l'application TV Remote, vous pouvez également le faire.



En quelques secondes, votre téléviseur sera couplé à l'application et vous pourrez le contrôler à partir de vos appareils Apple. Il existe des boutons de navigation pour explorer l'interface et les menus, les commandes de volume et des chaînes, ainsi que des raccourcis vers la lecture multimédia, la mise en sourdine et l'accès à l'écran d'accueil. Appuyez sur le bouton à trois points pour afficher encore plus d'options, telles que les sous-titres, la liste des chaînes et la minuterie de mise en veille.

Testée ce matin sur un écran Samsung QLED 2019, TV Remote est plus rapide que l'app de Samsung et ne propose que l'essentiel sous les yeux.



Outre les téléviseurs LG et Samsung, l'application fonctionne également avec d'autres modèles de téléviseurs intelligents de Hitachi, Toshiba, Sharp, etc. TV Remote coûte 4,49€ sur l'App Store, mais les vaut largement. De plus, le développeur a intégré un widget iOS 14 pour l'avoir sous la main avec des commandes à personnaliser selon vos besoins comme le changement de télévision, le volume ou les chaines par exemple. C'est très soigné, comme l'extension pour Apple Watch ou encore les raccourcis Siri pour piloter la télévision à la voix.



Voici la liste des marques supportées par TV Remote :



LG

Samsung

Hitachi

Sharp

Toshiba

JVC

Bush

Techwood

Telefunken

Linsar

Polaroid

Luxor

Vestel

Finlux

Qilive

Kendo

Turbo-X

X-Vision

Gogen

Vox

Hyundai

Mitsai

Orava

Laurus

Digihome

Celcus

Salora

Kunft

Walker

Nabo

