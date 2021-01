Apple menace de supprimer l’app du réseau Parler

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Apple a informé le réseau de médias sociaux Parler qu'il dispose de 24 heures pour filtrer les contenus inappropriés de la plateforme, sinon il fera face à une suppression dans l'App Store. La nouvelle a été rapportée par Input Mag, qui a obtenu une copie du courrier électronique envoyé par Apple à Parler. De son côté, Google l’a déjà fait sur son Play Store.

Parler en grand danger sur App Store

Apple a écrit dans l'e-mail qu'il n'était pas d'accord avec l'approche de Parler en matière de modération, soulignant qu'il ne distribuera pas d'applications qui incluent les types de contenu trouvés sur Parler. Apple affirme que Parler est responsable de tout le contenu généré par les utilisateurs, conformément aux directives d'examen de l'App Store.

Nous voulons être clairs que Parler est en fait responsable de tout le contenu généré par l'utilisateur présent sur votre service et de s'assurer que ce contenu répond aux exigences de l'App Store pour la sécurité et la protection de nos utilisateurs. Nous ne distribuerons pas d'applications présentant un contenu dangereux et préjudiciable.

Apple cite spécifiquement les «activités illégales» qui ont eu lieu à Washington DC le 6 janvier à titre d'exemple avec les violences au Capitol. Apple explique que Parler a été utilisé pour «planifier, coordonner et faciliter» ce qui s'est passé.

Nous avons reçu de nombreuses plaintes concernant du contenu répréhensible dans votre service Parler, des accusations selon lesquelles l'application Parler a été utilisée pour planifier, coordonner et faciliter les activités illégales à Washington DC le 6 janvier 2021 qui ont conduit (entre autres) à des pertes de vies, de nombreuses blessures et la destruction de biens. L'application semble également continuer à être utilisée pour planifier et faciliter de nouvelles activités illégales et dangereuses.

Apple a partagé des liens vers plusieurs exemples de messages de Parler incitant à la violence dans l'e-mail, non limités à mais comprenant :

Honest question for @AppStore and @GooglePlay.



If Parler continues to allow incitement and calls for violence, doesn’t that break your Terms of Service for apps? pic.twitter.com/CkXg99Trl7 — Sleeping Giants (@slpng_giants) January 7, 2021

L’ultimatum d'Apple

Si le contenu cité par Apple, et tout contenu similaire, n'est pas supprimé dans les prochaines 24 heures, l'application Parler sera supprimée de l'App Store. Parler, qui s’est démarquée par une approche favorisant la liberté de parole, doit prouver à Apple qu'elle adoptera des systèmes et des pratiques pour éviter que ce type de contenu n'apparaisse sur le réseau social à l'avenir.

Veuillez supprimer tout contenu répréhensible de votre application et soumettre votre binaire révisé pour examen. Un tel contenu comprend tout contenu similaire aux exemples joints à ce message, ainsi que tout contenu faisant référence à des dommages à des personnes ou à des attaques contre des installations gouvernementales maintenant ou à une date future. En outre, vous devez répondre à ce message avec des informations détaillées sur la façon dont vous avez l'intention de modérer et de filtrer ce contenu de votre application, et ce que vous ferez pour améliorer la modération et le filtrage du contenu de votre service pour ce type de contenu répréhensible à l'avenir.

Apple cite spécifiquement la directive 1.2 de ses règles de l'App Store, qui stipule que les applications avec un contenu généré par l'utilisateur doivent également avoir des précautions en place pour gérer les débordements :

Directive 1.2 - Sécurité - Contenu généré par l'utilisateur



Votre application permet l'affichage du contenu généré par l'utilisateur, mais ne dispose pas de précautions suffisantes pour gérer efficacement le contenu répréhensible présent dans votre application.

Enfin, Apple a également cité les commentaires du PDG de Parler, John Matze, dans lesquels il a déclaré qu'il ne «se sentait responsable de rien de tout cela et la plate-forme non plus», en référence aux émeutes au Capitole à Washington DC cette semaine.

Votre PDG a récemment déclaré : "Mais je ne me sens responsable de rien de tout cela et la plate-forme non plus, étant donné que nous sommes une place neutre qui respecte simplement la loi." Nous tenons à préciser que Parler est en fait responsable de tout le contenu généré par l'utilisateur présent sur votre service et de s'assurer que ce contenu répond aux exigences de l'App Store pour la sécurité et la protection de nos utilisateurs. Nous ne distribuerons pas d'applications présentant du contenu dangereux et préjudiciable.

En réponse à la menace d'Apple d'interdire Parler de l'App Store, le copropriétaire de Parler, Dan Bongino, a posté sur Twitter (mais son compte a été supprimé depuis) qu'il s'agissait «clairement d'une décision idéologique et non fondée sur des principes». Il a ensuite appelé les utilisateurs de Parler à «faire passer le mot sur cette guerre destructrice contre les libertés civiles». Il évoque également le monopole d’Apple sur son App Store.



Étant donné que Parler a publiquement vanté qu'il adopterait à jamais une approche sans modération, il va falloir voir s'il cédera à la pression d'Apple. L’ultimatum expire normalement ce samedi matin.



