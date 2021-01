Micetopia : un nouveau Metroidvania en approche de l'App Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Ces derniers temps, les annonces autour de futurs jeux arrivant sur l'App Store vont bon train : c'est notamment le cas du studio Ninja Rabbit Studio qui présente Micetopia (v1.0, 31 Mo, iOS 12.0), un nouveau Metroidvania déjà disponible sur Nintendo Switch depuis novembre 2020.



Ce portage mobile sera publié par l'excellent et très connu Crescent Moon Games qui se trompe rarement sur les titres sélectionnés. Voici la bande-annonce du jeu :

Micetopia est le prochain jeu de Crescent Moon Games

Bienvenue dans le royaume médiéval et magique de Micétopie, où les souris vivent librement dans un village de campagne idyllique. Malheureusement, alors que l'histoire commence, les forces du mal ont emporté toutes les souris à l'exception de l'un des anciens restants. Pouvez-vous devenir le héros de Micetopia et sauver vos villageois des sbires sombres ?

Ainsi, dans ce jeu, on y incarne une souris courageuse qui doit se battre, sauter et explorer un monde rempli de mystères et qui a pour objectif de sauver ses amis. Au fur et à mesure de votre avancée, vous aurez la possibilité de mettre la main sur de nombreuses compétences.



Le jeu sortira le 27 janvier prochain au prix de 3,49€.





