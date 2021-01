L'action Twitter fond comme neige au soleil depuis l'exclusion de Donald Trump

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

3

Mais que se passe-t-il avec le cours de l'action Twitter ? Depuis plus de 24 heures, le réseau social est en train de subir une lourde et difficile chute sur les marchés américains et européens. En temps normal, Twitter a des hauts et des bas, mais il est rare que l'action boursière tombe à un niveau aussi bas... Tôt ce matin, TWTR était à -7% avant de se relever un peu pour être en ce moment à 5,23%.

Publicité

Les conséquences de la suspension du Président des États-Unis ?

Après l'incident qui a eu lieu au Capitole, tous les réseaux sociaux ont décidé de prendre des mesures à l'encontre de Donald Trump. Si certains ont privilégié la suspension temporaire jusqu'à la transition pacifique vers l'administration Biden, d'autres ont choisi de suspendre définitivement le résident de la Maison-Blanche. C'est le choix qu'a fait Twitter, le réseau social a annoncé mettre fin au compte de Donald Trump qui était suivi par plus de 88 millions de personnes à travers le monde. Un coup dur pour le Président des États-Unis qui utilisait essentiellement Twitter pour s'exprimer, il en était arrivé à tweeter des dizaines de fois par jour.



Cette sanction semble avoir des conséquences sur l'action boursière de Twitter. Ce matin, l'action était à -7% et celle-ci remonte timidement en soirée en tournant autour de 5%.

Cette tendance a aussi été aperçue à Francfort où ce matin l'action TWTR était en baisse de 6,3%.

Facebook qui a interdit Donald Trump sur Facebook et Instagram est aussi en chute libre depuis aujourd'hui. Mark Zuckerberg et Jack Dorsey n'ont peut-être pas pensé au risque que cela pouvait provoquer de bannir le Président des États-Unis... Si celui-ci est fortement détesté pour sa politique très contestée tout au long de son mandat, il est aussi suivi par de nombreux Américains qui n'hésitent pas à tout abandonner si des représailles viennent à toucher Donald Trump.



Au-delà des mauvais résultats en bourse, les récentes actions des réseaux sociaux ont déclenché un "vent de panique" quant au pouvoir qu'ils détiennent.

Plusieurs personnalités politiques en Europe ont exprimé leur inquiétude, c'est le cas de la chancelière allemande Angela Merkel qui a déclaré (via sa porte-parole) craindre un empiètement sur la liberté d'opinion.



En France, Marine Le Pen a déclaré qu'il était temps de "se poser la question de la responsabilité des géants du numérique dans cet effondrement annoncé de la liberté d’expression !". Du côté de LREM, on se dit aussi inquiet de cette décision, Aurore Bergé députée des Yvelines a tweeté : "On peut combattre Trump et le chaos qu'il a entraîné mais refuser de se réjouir de voir les GAFA décider seuls, sans contrôle du juge, sans recours possible, quel président en exercice a le droit d'avoir un compte ou non sur Twitter. Cela n'aide certainement pas la démocratie". Un avis partagé aussi par Bruno Le Maire le Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance qui n'accepte pas que les géants du numérique fassent justice eux même. Il estime qu'une telle décision devrait se faire par les États et par la Justice.

Ce qui me choque c’est que c'est Twitter qui ferme le compte de Trump. La régulation des géants du numérique ne peut pas et ne doit pas se faire par l’oligarchie numérique elle-même. Elle est nécessaire mais elle doit se faire par les États et par la Justice. #le79inter pic.twitter.com/kUFpiQmtlt — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) January 11, 2021

📹 « Il faut se poser la question de la responsabilité des géants du numérique dans cet effondrement annoncé de la liberté d’expression ! » #TrumpBanned pic.twitter.com/09GNzMTRdg — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 10, 2021

On peut combattre Trump et le chaos qu'il a entraîné mais refuser de se réjouir de voir les GAFA décider seuls, sans contrôle du juge, sans recours possible, quel président en exercice a le droit d'avoir un compte ou non sur Twitter.

Cela n'aide certainement pas la démocratie. https://t.co/QhDpMFQDBg — Aurore Bergé (@auroreberge) January 9, 2021

Télécharger l'app gratuite Twitter