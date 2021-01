Apple publie iOS 12.5.1 pour les anciens appareils

Apple vient de publier une nouvelle mise à jour pour les anciens appareils : on parle d'iOS 12.5.1 qui concerne certains modèles d'iPhone et d'iPad et qui apporte des corrections de bugs pour la fonction de notification d'exposition COVID-19.

Les anciens appareils ont le droit à iOS 12.5.1

Ce lundi, Apple a publié une mise à jour corrective pour les anciens appareils, des iPhone et des iPad privés d’iOS 14. Il faut dire qu'iOS 12.5.1 permet notamment la prise en charge des notifications d'exposition COVID-19.

Cette mise à jour corrige un problème où les notifications d'exposition pouvaient afficher de manière incorrecte la langue du profil de journalisation.



Les appareils concernés :

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

iPhone 5s

iPhone 6 / 6 Plus

iPod touch 6

Pour expliquer ce que sont ces fameuses notifications (dont la France se passe), il faut savoir que lorsqu'un utilisateur active la fonction, l'appareil envoie régulièrement une balise via Bluetooth. Si deux personnes sont proches l'une de l'autre, leurs téléphones échangent et enregistrent ces identifiants Bluetooth.



Ainsi, si une personne est testée positive au COVID-19, elle le signalera aux appareils qu'elle a croisée pour avertir et informer des étapes à suivre.