Free Ligue 1 Uber Eats : une arrivée sur Apple TV en 2021

Free Ligue 1 Uber Eats pourrait voir le jour sur Apple TV selon la description d'une récente offre d’emploi proposée par Free.

Free Ligue 1 Uber Eats, l'application développée par l'opérateur aux prix avantageux permet à ses clients et à tous ceux quoi souhaitent s'abonner au service, d'avoir accès en quasi-direct aux actions des matchs de Ligue 1 et donc de votre club de cœur.

Nous voici maintenant plusieurs mois après le lancement et voilà qu'on apprend une nouvelle qui devrait faire plaisir à certains utilisateurs d'Apple TV. En effet, selon une dernière offre d'emploi chez Free, le poste en question avait pour intituler "développeur iOS". La description a également confirmé les faits puisqu'elle explique clairement le poste en question.

...prendre une part active à la conception et au développement des fonctionnalités et de l’architecture de l’application Free Ligue 1 sur iOS et tvOS.