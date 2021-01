La garantie de remplacement des AirPods Max est plus complexe que prévue

Lors de son annonce, le AirPods Max a fait couler beaucoup d'encre de par son prix et son design. Quelques semaines après, voilà une nouvelle information à son sujet qui concerne la garantie de remplacement. Selon un client sur twitter, Apple fait la distinction entre l'arceau et les coussins d'oreilles lors du renvoi d'un nouveau casque.

Si vous avez fait l'acquisition du tout nouveau casque d'Apple, le AirPods Max, et que vous avez souscris à la garantie, vous devez savoir que le remplacement du casque ne se fait pas entièrement.

En effet, un utilisateur sur Twitter a partagé auprès de 9to5Mac le processus mené par Apple lorsque vous rencontrez un problème avec votre casque et sachez que si le problème ne concerne pas les "coussins d'oreilles", seul le casque, autrement dit l'arceau vous sera renvoyé neuf. Pour résumé, si votre souci se trouve au niveau des coussins d'oreilles, une paire neuve vous sera renvoyée et si le problème est à l'intérieur du casque, l'arceau sera échangé mais il vous sera demandé de garder vos coussins d'oreilles actuels qui pour rappel au cas où vous ne le savez pas, se déclipsent facilement à tout moment.



Yep I got a neat box to send mine back, they are replacing them after connection issues, you don’t send the cushions or the case. Still waiting for the replacement set to ship though a week later. pic.twitter.com/ucfZn2VZ1q