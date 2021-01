Tim Cook prépare une grande annonce : des centres de vaccination en Apple Store ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alban Martin

4

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a teasé une annonce à venir mercredi et a déclaré que toutes les personnes impliquées dans le siège du 6 janvier du Capitole américain devraient être «tenues pour responsables».

Le directeur général d'Apple s'est entretenu avec Gayle King dans "CBS This Morning" pour parler d'une annonce de la société prévue pour le 13 janvier. Au cours de l'interview, King a interrogé Cook au sujet de l'assaut du Capitole qui a répondu :

Je pense qu'il est essentiel que les gens en soient tenus responsables. Ce n'est pas quelque chose qui devrait patiner. C'est quelque chose que nous devons être très sérieux et comprendre. Et puis nous devons avancer.

Sur la question de savoir si le président Donald Trump devrait être inquiété, Cook a éludé en déclarant que toutes les personnes impliquées devraient être tenues pour responsables.

On rappelle qu'Apple a supprimé Parler de l'App Store suite à la suite de l'attaque de Capitol Hill car la plateforme n'a pas modéré suffisamment plusieurs utilisateurs.

Mais le sujet le plus intéressant concerne l'annonce. Tim Cook a spécifié que ce n'était pas un nouveau produit, mais "quelque chose de plus grand et de meilleur". Les rumeurs parlent d'une transformation des Apple Store en centre de vaccination...

À quoi pensez-vous ? Un rachat de Tesla ? Un changement de CEO ? Autre chose ?



À vérifier demain !