AMD annonce ses processeurs Ryzen 5000 Series Mobile [CES 2021]

Il y a 50 min

Alban Martin

Réagir

AMD a profité du CES 2021 pour annoncer la nouvelle gamme de processeurs AMD Ryzen 5000 Series Mobile. La firme américaine inaugure l’architecture « Zen 3 » pour les ordinateurs portables avec comme mots d'ordre : efficacité et puissance.

Publicité

La nouvelle gamme de processeurs AMD Ryzen 5000 Series Mobile offre des niveaux de performance sans précédent avec une autonomie incroyable à destination des joueurs, créateurs et utilisateurs professionnels.

AMD est fier de ses Ryzen 5000

Saeid Moshkelani, senior vice president general manager, Client business unit chez AMD a déclaré :

La nouvelle gamme de processeurs AMD Ryzen 5000 pour PC et ordinateurs portables offre le meilleur de ce qu’AMD peut offrir tant aux consommateurs qu’aux professionnels, alors que nous poursuivons notre engagement afin de proposer les meilleures expériences possibles, grâce à une réactivité instantanée, une autonomie incroyable et des designs fantastiques. Aux côtés de nos partenaires PC, nous signons des performances exceptionnelles et des solutions sans compromis, ce qui se traduit par une croissance record s'agissant tant des ordinateurs portables que des PC fixes par rapport à l’an dernier.

Gamme de processeurs AMD Ryzen 5000 Series Mobile

Comme l'an dernier, la gamme Ryzen 5000 Series se compose de processeurs orientés performance avec les H-Series d’un côté et les processeurs ultra-mobiles U-Series de l’autre. Le top de la game, les AMD Ryzen 5000 H-Series Mobile, affichent 8 coeurs, 16 threads et l'architecture Zen 3 pour des expériences vidéoludiques impressionnantes tout en restant économes en énergie. Un peu à la manière de ce qu'à présenté Intel avec ses Alder Lake et surtout les puces Apple M1

Publicité

La série HX à destination des joueurs avec notamment le nouveau processeur AMD Ryzen 5980HX fournit jusqu’à 23% de performances supplémentaires en simple thread et des performances multithreads améliorées de 17% face aux générations précédentes.



Pour le grand public, les non gamers, AMD lance les puces Ryzen 5000 U-Series Mobile avec tout en haut la Ryzen 7 5800U qui délivre :

Jusqu’à 16% de performances supplémentaires en simple thread et 14% en multithreads,

Une autonomie atteignant sur une charge jusqu’à 17,5 heures en utilisation classique et 21 heures en lecture vidéo,

Voici la liste des CPU AMD Ryzen 5000 Series Mobile :

Modèle Cœurs/Threads Fréquences Boost5 /Base6(GHz) Cache (Mo) TDP (Watts) Architecture AMD Ryzen 9 5980HX 8C/16T Jusqu'à 4.8 / 3.3 GHz 20 45+ “Zen 3” AMD Ryzen 9 5980HS 8C/16T Jusqu'à 4.8 / 3.0 GHz 20 35 “Zen 3” AMD Ryzen 9 5900HX 8C/16T Jusqu'à 4.6 / 3.3 GHz 20 45+ “Zen 3” AMD Ryzen 9 5900HS 8C/16T Jusqu'à 4.6 / 3.0 GHz 20 35 “Zen 3” AMD Ryzen 7 5800H 8C/16T Jusqu'à 4.4 / 3.2 GHz 20 45 “Zen 3” AMD Ryzen 7 5800HS 8C/16T Jusqu'à 4.4 / 2.8 GHz 20 35 “Zen 3” AMD Ryzen 5 5600H 6C/12T Jusqu'à 4.2 / 3.3 GHz 19 45 “Zen 3” AMD Ryzen 5 5600HS 6C/12T Jusqu'à 4.2 / 3.0 GHz 19 35 “Zen 3” AMD Ryzen 7 5800U 8C/16T Jusqu'à 4.4 / 1.9 GHz 20 15 “Zen 3” AMD Ryzen 7 5700U 8C/16T Jusqu'à 4.3 /1.8 GHz 12 15 “Zen 2” AMD Ryzen 5 5600U 6C/12T Jusqu'à 4.2 / 2.3 GHz 19 15 “Zen 3” AMD Ryzen 5 5500U 6C/12T Jusqu'à 4.0 / 2.1G Hz 11 15 “Zen 2” AMD Ryzen 3 5300U 4C/8T Jusqu'à 3.8 / 2.6 GHz 6 15 “Zen 2”



Disponibles au cours du premier semestre 2021, les processeurs Ryzen PRO 5000 Series Mobile profitent également de fonctionnalités de sécurité de classe entreprise qui s'articulent sur plusieurs couches de défense au niveau de la puce, de l'OS et de la plateforme.



Les nouveaux PC portables propulsés par les processeurs AMD Ryzen 5000 Series Mobile seront disponibles auprès des principaux fabricants ASUS, HP et Lenovo.



AMD anticipe pour cette année 2021 plus de 150 modèles d’ordinateurs portables grand public et professionnels, basés sur les processeurs Ryzen 5000 Series Mobile.

Processeurs AMD Ryzen pour les OEM

AMD annonce également des versions à moindre TDP de ses processeurs primés, les AMD Ryzen™ 9 5900X et AMD Ryzen™ 7 5800X à destination exclusive des systèmes OEM. Propulsé par la nouvelle architecture « Zen 3 » et avec un TDP ramené à 65W, le processeur Ryzen 9 5900 offre des performances en moyenne 24% supérieures, sur certains jeux en 1080p, face à la génération précédente.



De plus, les processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO seront disponibles en mars 2021 pour les workstations.

AMD et Apple

Enfin, AMD a expliqué vouloir rendre ses GPU compatibles avec les Mac M1 d'Apple. Une bonne idée.