Brevet : Apple voudrait créer une coque qui recharge les AirPods

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

2

Un nouveau brevet d'Apple est apparu sur la toile et il concerne une coque qui recharge les accessoires et principalement les AirPods. Voyons ensemble comment la marque à la pomme imagine la faisabilité du projet.

Une coque qui recharge vos AirPods ça vous chauffe ?

Un tout nouveau brevet d'Apple vient d'être validé et il concerne une coque iPhone qui peut recharger les AirPods. Après un certain succès de la coque MagSafe ou encore de la coque portefeuille, cela pourrait être la suite logique dans les années à venir, à savoir créer des coques qui rechargent des accessoires comme les écouteurs.

En ce qui concerne les AirPods, vous pouvez le constater sur les images, plusieurs options sont à l'étude pour savoir laquelle serait la plus optimale. On peut également imaginer deux solutions différentes en ce qui concerne la batterie qui sert à recharger les AirPods. Soit cela serait celle de l'iPhone et auquel cas cela ne serait pas très pratique pour une personne qui utilise son téléphone de manière très fréquente dans la journée. La deuxième solution serait d'intégrer une batterie dans la coque, à la manière de la Smart Battery Case mais qui serait là pour recharger les écouteurs.

Comme toujours lorsque c'est un brevet, nous tenons à rappeler que l'accessoire en question peut très bien ne jamais voir le jour. Apple déposant des tonnes de brevets chaque semaine.