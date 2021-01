Google Maps affiche les centres de dépistage du COVID-19

Google Maps se mobilise sur le sujet principal de ces 12 derniers mois à savoir la pandémie de coronavirus. Sachez qu'il est désormais possible de découvrir en quelques clics les emplacements de centres de dépistage en France directement sur la carte Maps. Voilà de quoi faciliter la chose et peut-être même encourager certains à aller se faire tester.

Google Maps devient cartographie les centres de dépistage

Comme toujours, Google Maps se met à jour le plus rapidement possible sur ce qui est nécessaire pour ses utilisateurs et la dernière nouveauté en date dans l'hexagone n'est autre que l'affichage des centres de dépistage du COVID-19.

C'est à travers un tweet de Google France que nous apprenons la nouvelle, désormais chaque personne qui souhaite connaître le plus rapidement et le plus facilement possible où se situent les centres de dépistage autour d'elle pourra se rendre sur Google Maps. Au-delà du fait de l'aspect pratique, il est possible que cela incite certains à se faire tester.



À default d'aller regarder quels sont les restaurants ouverts autour de vous, vous pouvez désormais être mieux renseigner sur ces centres très important pour éviter un troisième confinement. Prenez soin de vous et de vos proches en ces temps difficiles qui annoncent forcément des jours meilleurs dans un futur plus ou moins proche.



