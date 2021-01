Le RPG Dragon Quest Tact sortira le 27 janvier sur iOS

Il y a 4 heures

Alban Martin

1

Bonne nouvelle, Dragon Quest Tact arrive en Europe et en Amérique le 27 janvier prochain. Teasé pendant de longs mois depuis 2020, le titre de Square Enix était sorti l'été dernier mais seulement au Japon. Cette fois, le RPG nous arrive avec une traduction en anglais et en français !

Regardez le trailer vidéo :

Publicité

DRAGON QUEST TACT annonce une sortie en France, Belgique, Suisse, ...

Dans Dragon Quest Tact, votre but sera d'apprivoiser, entraîner et mener une équipe de monstres pour décrocher la victoire. Cela vous fait penser à Pokémon ? C'est normal, le principe est le même avec la patte de Toriyama (Dragon Ball Z) en plus. On note un gros travail sur les animations et les graphismes en cell-shading.



Du côté du gameplay, la tactique prend le pas sur la force avec un jeu accessible mais profond pour les joueurs expérimentés qui retrouveront des mécaniques vus dans des titres du studio comme Final Fantasy Tactics. On est en effet sur du tour par tour et du case par case pour les déplacements et les attaques. Les monstres ont tous des aptitudes et une puissance différente, qu'il faudra utiliser au bon moment et de la bonne manière car chaque coup à son effet et sa portée. De même, l'évolution de ces derniers, tout comme le recrutement de renfort, sera déterminante.



Si la quête d'expérience est le principal but comme dans tout bon jeu de rôle nippon, Dragon Quest Tact propose aussi de collectionner les Nakama, les monstres que vous aurez vaincus et recruter.



Prévoyez 2 Go d'espace disque disponible d'ici la fin du mois et un téléphone performant même si l'iPhone 5S fait tourner le jeu.



PS : notons que cette version n'est pas une mise à jour du jeu existant au Japon mais une autre app.

Télécharger le jeu DRAGON QUEST TACT