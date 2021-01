BMW Digital Key Plus : une amélioration du CarKey d'Apple est en approche

BMW travaille main dans la main avec Apple depuis plusieurs mois afin de mettre en relation son système de déverrouillage de voiture avec l'API CarKey. Après une annonce il y a quelques mois autour de ce système, voici maintenant une avancée supplémentaire qui devrait débarquer pour la première fois en fin d'année sur un modèle électrique de la marque allemande.

BMW annonce le Digital Key Plus

Rappelez-vous, c'était il y a plusieurs mois, Apple et BMW s'associaient pour proposer une technologie amenée à devenir banal dans les années à venir, à savoir le déverrouillage de votre voiture avec un smartphone. Il semblerait que cette technologie soit déjà encline à évoluée selon l'annonce faite hier par BMW en personne.



En effet, en partenariat avec la marque à la pomme, BMW va améliorer sa clé numérique CarKey en renforçant la sécurité grâce à la technologie Ultra Wideband (UWB). Sous le nom de Digital Key Plus, ce nouveau système va permettre de déverrouiller son véhicule sans sortir son iPhone de son sac ou de sa poche contrairement au système actuel où il faut approcher le smartphone de la poignée pour que cela fonctionne. Il faut un iPhone 11 minimum avec la puce U1.

BMW à l'intention de mettre en service cette nouveauté dès la fin de cette année 2021 sur le modèle iX qui sera un modèle sportif 100% électrique.



Entre la possibilité de recharger son pass Navigo sur son iPhone, une future probable mise à jour qui permettra d'utiliser son iPhone comme pass Navigo (même éteint) et maintenant un déverrouillage de sa voiture sans avoir besoin de sortir son iPhone de sa poche, il semblerait que ce début d'année 2021 nous conforte encore un peu plus dans l'idée que dans un futur plus ou moins proche il sera impossible de vivre sans smartphone.